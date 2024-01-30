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وزير الخارجية الأميركي: هناك أمل للتوصل إلى اتفاق في غزة

1/30/2024 2:53:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 30 كانون الثاني (بترا)- أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس تفاؤله بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى،
وذلك بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.
ونقلت واشنطن تايمز عن بلينكن قوله لصحفيين بعد لقائه في واشنطن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني "أُنجز عمل مهم جدا وبناء، وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما، مضيفا "لا يسعني إلا أن أقول لكم إن هناك توافقا قويا بين البلدان المعنية على أن هذا المقترح جيّد وقوي".
وتناولت محادثات باريس الاتفاق على هدنة في غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
30/01/2024 06:56:08

MENAFN30012024000117011021ID1107784831

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