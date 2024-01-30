جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاروات مغلقة بشأن الوضع في غزة المحتلة ضمن البند المعنون الوضع في الشرق الأوسط.

وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة.

كما يعقد المجلس غدا الأربعاء، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحتل الذي يتعرض منذ ثلاثة أشهر لقصف بري وبحري وجوي متواصل.

-- (بترا)

م د/ف ج

30/01/2024 06:49:57

