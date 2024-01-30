أجواء باردة جدًا وماطرة اليوم وتساقط الثلوج بالمرتفعات العالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون في شمال المملكة غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما يحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية، ومع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في المناطق كافة، وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

أما ليلًا، فتزداد تدريجياً كميات الغيوم خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة و يتجدد هطول الأمطار في المناطق الشمالية يمتد في ساعات الليل المتاخرة إلى المناطق الوسطى، قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون أحياناً ممزوجة بالمطر، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر إحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات متأخرة من الليل في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات الثلج الممزوجة بالمطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوبي وشرقي المملكة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الخميس، باردة جداً، وغائمة جزئياً تتحول مع ساعات الظهيرة أحياناً إلى غائمة ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف أن تهطل زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية لفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة يتوقع أن تكون متوسطة الشدة في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومع ساعات الليل تدريجيا تضعف فرصة الهطول وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 1 وفي مرتفعات الشراة 5 - 0 وفي مناطق البادية 11 - 5 وفي مناطق السهول 10 - 6, وفي الأغوار الشمالية 17 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 19 - 11، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 9 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

30/01/2024 06:47:52

