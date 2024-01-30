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النمسا ورومانيا تعلقان مساعداتهما للأونروا وإسبانيا تعلن استمراره

1/30/2024 2:53:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- علقت كل من النمسا ورومانيا، اليوم الاثنين، تمويلهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحين الانتهاء من التحقيق حول مزاعم الاحتلال بتورط موظفين من الوكالة في عملية "طوفان الأقصى".
ووفقاً ل(فرانس برس)، دعت النمسا إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة" حول هذه الادعاءات، وقالت في بيان، إنها بانتظار التوضيحات، فيما قررت النمسا "بالاتفاق مع شركائها الدوليين تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا مؤقتا"، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.
من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة "إكس" أنه "لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق".
بالمقابل، قررت إسبانيا الاستمرار بدعمها للأونروا، حيث قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب اليوم: "لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني".
وأشار إلى أن بلاده ستتابع "التحقيق الداخلي" الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به "والنتائج التي قد يؤدي إليها".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 22:16:08

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