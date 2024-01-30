روسيا: إحباط هجوم بالمسيرات استهدف ثالث أكبر مصفاة للنفط

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 29 كانون الثاني (بترا)-قالت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة على ثالث أكبر مصفاة نفط في البلاد بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.

وقال حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم احباط هجوم بطائرات مُسيّرة، على مصفاة نفط بمدينة ياروسلافل، ثالث أكبر مصفاة للنفط في البلاد.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 22:14:12