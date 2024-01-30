روسيا: إحباط هجوم بالمسيرات استهدف ثالث أكبر مصفاة للنفط

روسيا: إحباط هجوم بالمسيرات استهدف ثالث أكبر مصفاة للنفط
التاريخ
1/30/2024 2:53:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 كانون الثاني (بترا)-قالت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة على ثالث أكبر مصفاة نفط في البلاد بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.
وقال حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم احباط هجوم بطائرات مُسيّرة، على مصفاة نفط بمدينة ياروسلافل، ثالث أكبر مصفاة للنفط في البلاد.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 22:14:12
MENAFN30012024000117011021ID1107784817
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