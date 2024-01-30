اجتماع لمانحي الأونروا في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام انطونيو غوتيريش، سيعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا بشأن وكالة الأونروا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل.

وكانت بعض الدول المانحة قررت تعليق مساعداتها للوكالة الأممية بسبب اتهامات لبعض الموظفين بسوء السلوك.

الى ذلك، قال دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية يحقق بتلك الاتهامات الموجهة ضد 12 موظفا في الأونروا، مضيفا أنه وفي ذات الوقت تقوم الأمم المتحدة بمراجعة شاملة لعمل وكالة الأونروا.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 22:09:50