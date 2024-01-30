أبو السعود يطلع على واقع خدمة مياه العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- اطلع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، على واقع الخدمة ومنظومة الأتمتة والخطط المستقبلية في شركة مياه العقبة.

جاء ذلك خلال زيارة أبو السعود للشركة اليوم الاثنين، ولقائه رئيس هيئة المديرين محمود النعيمات، والمدير العام المهندس مالك الرواشدة، بالإضافة لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقدم الرواشدة شرحاً عن إنجازات الشركة في قطاعي المياه والصرف الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة والمشاريع المنفذة، وتلك التي قيد التنفيذ والمدعومة من الوكالة الأميركية وأثرها على رفع كفاءة التزويد المائي بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد منطقة الخدمة.

كما قدم مدير إدارة عقود محافظات الجنوب المهندس محمد المحاميد إيجازا، سلط خلال الضوء على واقع الحال والتحديات والفرص المتاحة في محافظات الجنوب، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات والتقدم المستمر في مؤشرات الأداء المختلفة كارتفاع التحصيل والفوترة ورفع كفاءة الموظفين من خلال التدريب المستمر، علاوة على المشاريع المنفذة بدعم من الوكالة الأميركية وانعكاساتها المباشرة على قطاعي المياه والصرف الصحي ورضا متلقي الخدمة.

واستمع أبو السعود إلى عرض قدمه مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات والذي تناول فيه نظام AMI والذي سيوفر خدمات متقدمة للمشتركين من خلال تطبيق ذكي يمكن المشتركين من مراقبة استهلاكهم بشكل مستمر والتحكم به واحتساب الفاتورة والحصول على كافة الخدمات التي توفرها الشركة بشكل إلكتروني.

--(بترا)

ي ع/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 22:01:39