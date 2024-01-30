أبو السعود يطلع على واقع خدمة مياه العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- اطلع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، على واقع الخدمة ومنظومة الأتمتة والخطط المستقبلية في شركة مياه العقبة.
جاء ذلك خلال زيارة أبو السعود للشركة اليوم الاثنين، ولقائه رئيس هيئة المديرين محمود النعيمات، والمدير العام المهندس مالك الرواشدة، بالإضافة لممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقدم الرواشدة شرحاً عن إنجازات الشركة في قطاعي المياه والصرف الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة والمشاريع المنفذة، وتلك التي قيد التنفيذ والمدعومة من الوكالة الأميركية وأثرها على رفع كفاءة التزويد المائي بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد منطقة الخدمة.
كما قدم مدير إدارة عقود محافظات الجنوب المهندس محمد المحاميد إيجازا، سلط خلال الضوء على واقع الحال والتحديات والفرص المتاحة في محافظات الجنوب، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات والتقدم المستمر في مؤشرات الأداء المختلفة كارتفاع التحصيل والفوترة ورفع كفاءة الموظفين من خلال التدريب المستمر، علاوة على المشاريع المنفذة بدعم من الوكالة الأميركية وانعكاساتها المباشرة على قطاعي المياه والصرف الصحي ورضا متلقي الخدمة.
واستمع أبو السعود إلى عرض قدمه مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات والذي تناول فيه نظام AMI والذي سيوفر خدمات متقدمة للمشتركين من خلال تطبيق ذكي يمكن المشتركين من مراقبة استهلاكهم بشكل مستمر والتحكم به واحتساب الفاتورة والحصول على كافة الخدمات التي توفرها الشركة بشكل إلكتروني.
--(بترا)
ي ع/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 22:01:39
MENAFN30012024000117011021ID1107784815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.