بلدية جرش تتعامل مع انهيار جدار استنادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 29 كانون الثاني (بترا )– تعاملت كوادر بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي في حي الجبل الأخضر وإغلاق الشارع القريب منه حفاظا على أرواح المواطنين ومرتادي الطريق.
وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع الملاحظة بأقصى وقت وقياسي، مشيرا الى أن إغلاق الطريق جاء بشكل جزئي حتى يتم إزالة الأضرار من الشارع.
وبين العتوم أنه تم التعامل خلال المنخفض الجوي مع 4 انهيارات لجدران استنادية وحجرية داخل حدود البلدية، داعيا المواطنين الى التواصل مع غرف العمليات التابعة للبلدية للتبليغ عن أي طارئ وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والابتعاد عن السيول في حال تشكلها.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:31:43
MENAFN30012024000117011021ID1107784814
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