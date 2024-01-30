بلدية جرش تتعامل مع انهيار جدار استنادي

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 29 كانون الثاني (بترا )– تعاملت كوادر بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي في حي الجبل الأخضر وإغلاق الشارع القريب منه حفاظا على أرواح المواطنين ومرتادي الطريق.

وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إنه تم التعامل مع الملاحظة بأقصى وقت وقياسي، مشيرا الى أن إغلاق الطريق جاء بشكل جزئي حتى يتم إزالة الأضرار من الشارع.

وبين العتوم أنه تم التعامل خلال المنخفض الجوي مع 4 انهيارات لجدران استنادية وحجرية داخل حدود البلدية، داعيا المواطنين الى التواصل مع غرف العمليات التابعة للبلدية للتبليغ عن أي طارئ وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والابتعاد عن السيول في حال تشكلها.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 21:31:43