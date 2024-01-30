الأشغال ترفع حالة الطوارئ بمحافظات الجنوب إلى متوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)-رفعت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ إلى الدرجة المتوسطة في محافظات الجنوب للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن حالات الطوارئ تنقسم وفق خطط الأشغال إلى 3 مستويات: خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بأمر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه "أمطار غزيرة وتساقط ثلوج غير متراكمة، وتجمعات مياه خفيفة"، وقصوى ويعلن عنها بأمر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة التي تتسبب بتراكم ثلوج، وانهيارات، وفيضانات وإغلاق الطرق.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.
وكانت الوزارة استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.
كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، إضافة الى تزويد جميع مديري الأشغال والمكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين مختلف الكوادر في الموقع، مثلما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.
وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: الرقم الموحد 106.
وأعلنت الوزارة أرقاما للتواصل مع غرف الطوارئ في المحافظات المتمثلة بمديرية أشغال العاصمة 0780377291، بغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش 0780377187، وغرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا 0780377366، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان 0780377338، غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق 0780377389، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء 0780377413، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة 0780377435، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون 0780377324، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء 0780377125، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة 0780377351، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد 0780377273، وغرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا 0780377394، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة 0780377291، وغرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البترا 0780377012.
--(بترا)
م ح/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:30:34
MENAFN30012024000117011021ID1107784813
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