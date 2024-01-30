الأشغال ترفع حالة الطوارئ بمحافظات الجنوب إلى متوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)-رفعت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ إلى الدرجة المتوسطة في محافظات الجنوب للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن حالات الطوارئ تنقسم وفق خطط الأشغال إلى 3 مستويات: خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بأمر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه "أمطار غزيرة وتساقط ثلوج غير متراكمة، وتجمعات مياه خفيفة"، وقصوى ويعلن عنها بأمر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة التي تتسبب بتراكم ثلوج، وانهيارات، وفيضانات وإغلاق الطرق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

وكانت الوزارة استبقت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة تضمنت إنشاء غرف عمليات في مختلف مديريات الأشغال وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

كما تم تحديث وتطوير غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، إضافة الى تزويد جميع مديري الأشغال والمكاتب بأجهزة اتصال لاسلكية لتسهيل تمرير المعلومة بين مختلف الكوادر في الموقع، مثلما تم تحديث تطبيق بلاغات طوارئ على الهواتف الذكية لزيادة التفاعل مع المواطنين وتسريع الاستجابة للبلاغات الواردة.

وشملت الاستعدادات تجهيز 119 فريقا ميدانيا في مختلف المناطق، تساندهم نحو 430 آلية، كما تم التنسيق المسبق مع نقابة المقاولين ومقاولي مشاريع الوزارة قيد التنفيذ لرفد الوزارة بأي آليات أو معدات وكوادر إذا لزم الأمر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية وغرف العمليات في مديريات ومكاتب الأشغال: الرقم الموحد 106.

وأعلنت الوزارة أرقاما للتواصل مع غرف الطوارئ في المحافظات المتمثلة بمديرية أشغال العاصمة 0780377291، بغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش 0780377187، وغرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا 0780377366، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان 0780377338، غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق 0780377389، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء 0780377413، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة 0780377435، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون 0780377324، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء 0780377125، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة 0780377351، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد 0780377273، وغرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا 0780377394، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة 0780377291، وغرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البترا 0780377012.

--(بترا)

م ح/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 21:30:34