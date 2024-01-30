الديمقراطي الاجتماعي يستنكر القرار الأميركي الغربي بوقف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني(بترا)- استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني "الخطوة الخطيرة"، التي أقدمت عليها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، المتمثلة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بذريعة تورط بعض موظفي الوكالة في عملية السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال الحزب، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا السلوك الصادم من هذه الدول، في وقت تحتاج فيه الأونروا لمزيد من الدعم للقيام بمهماتها الإنسانية في غزة، هو استجابة فورية ومشاركة صريحة في الخطة الإسرائيلية المعروفة منذ البداية لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين، إضافة إلى استكمال حرب الحصار والتجويع والتهجير لأهل قطاع غزة.
وأكد الحزب أن هذا القرار استمرار لعملية الدعم المطلق الأعمى للكيان الصهيوني، ومساهمة حقيقية في إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع، كونه يعاقب ما يزيد على مليوني فلسطيني ويحرمهم من الخدمات التي تقدم في مجال الإغاثة والتشغيل بذريعة تورط بعض الأشخاص من بين 13 ألف موظف في أعمال ضد الاحتلال وهي تهمة ما زال ينبغي التحقق منها.
ودان الحزب انصياع هذه الدول وارتهان قرارها لرغبات الكيان الصهيوني الذي يشن حربا معلنة على وجود الوكالة بصفتها الشاهد الرمز على نكبة فلسطين والتهجير القسري الذي مارسته دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ودعا الدول والقوى والأحزاب ومختلف الهيئات إلى توحيد كلمتها في وجه القرار الذي يضاف إلى حرب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، والعمل الفوري والجاد للضغط الشعبي والرسمي للتراجع عن هذا القرار المجحف والمخالف لكل قيم الإنسانية.
وثمن الحزب الموقف الأردني، وجدد دعمه لكل ما جاء في تصريح وزير الخارجية من ضرورة استمرار الأونروا بتقديم كل ما يضمن استمرار قيام الوكالة بمهامها تجاه القطاع الذي يتعرض لكارثة إنسانية ودمار شامل وخطر مجاعة حقيقية.
--(بترا)
ع ح / ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:26:52
MENAFN30012024000117011021ID1107784812
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