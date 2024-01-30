الديمقراطي الاجتماعي يستنكر القرار الأميركي الغربي بوقف تمويل الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني(بترا)- استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني "الخطوة الخطيرة"، التي أقدمت عليها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، المتمثلة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بذريعة تورط بعض موظفي الوكالة في عملية السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا السلوك الصادم من هذه الدول، في وقت تحتاج فيه الأونروا لمزيد من الدعم للقيام بمهماتها الإنسانية في غزة، هو استجابة فورية ومشاركة صريحة في الخطة الإسرائيلية المعروفة منذ البداية لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين، إضافة إلى استكمال حرب الحصار والتجويع والتهجير لأهل قطاع غزة.

وأكد الحزب أن هذا القرار استمرار لعملية الدعم المطلق الأعمى للكيان الصهيوني، ومساهمة حقيقية في إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع، كونه يعاقب ما يزيد على مليوني فلسطيني ويحرمهم من الخدمات التي تقدم في مجال الإغاثة والتشغيل بذريعة تورط بعض الأشخاص من بين 13 ألف موظف في أعمال ضد الاحتلال وهي تهمة ما زال ينبغي التحقق منها.

ودان الحزب انصياع هذه الدول وارتهان قرارها لرغبات الكيان الصهيوني الذي يشن حربا معلنة على وجود الوكالة بصفتها الشاهد الرمز على نكبة فلسطين والتهجير القسري الذي مارسته دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعا الدول والقوى والأحزاب ومختلف الهيئات إلى توحيد كلمتها في وجه القرار الذي يضاف إلى حرب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، والعمل الفوري والجاد للضغط الشعبي والرسمي للتراجع عن هذا القرار المجحف والمخالف لكل قيم الإنسانية.

وثمن الحزب الموقف الأردني، وجدد دعمه لكل ما جاء في تصريح وزير الخارجية من ضرورة استمرار الأونروا بتقديم كل ما يضمن استمرار قيام الوكالة بمهامها تجاه القطاع الذي يتعرض لكارثة إنسانية ودمار شامل وخطر مجاعة حقيقية.

--(بترا)

ع ح / ب ع/ هـ ح

29/01/2024 21:26:52