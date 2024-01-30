السعودية تحث داعمي الأونروا للاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تحث الداعمين لوكالة "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.
وأكدت الخارجية السعودية أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد أضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددة على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت بمقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.
وأشار البيان إلى أن المملكة تجدد قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:22:48
MENAFN30012024000117011021ID1107784811
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