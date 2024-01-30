السعودية تحث داعمي الأونروا للاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تحث الداعمين لوكالة "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد أضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددة على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في الوكالة من تضحيات إنسانية تسببت بمقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأشار البيان إلى أن المملكة تجدد قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

29/01/2024 21:22:48