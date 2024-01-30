الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استمرار الاحتلال باستهداف مقره في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استمرار الاحتلال باستهداف مقره في خان يونس
التاريخ
1/30/2024 2:53:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف وحصار مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.
وأضافت الجمعية، في بيان اليوم، إن قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقف عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد مخزون الأكسجين.
واتهم الهلال الأحمر قوات الاحتلال باستهداف وقنص كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:08:01
MENAFN30012024000117011021ID1107784810
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