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الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استمرار الاحتلال باستهداف مقره في خان يونس

1/30/2024 2:53:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف وحصار مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.
وأضافت الجمعية، في بيان اليوم، إن قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقف عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد مخزون الأكسجين.
واتهم الهلال الأحمر قوات الاحتلال باستهداف وقنص كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
29/01/2024 21:08:01

MENAFN30012024000117011021ID1107784810

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