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ورشة حول التغطية الإعلامية القضائية

1/30/2024 2:53:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمَّان 29 كانون الثَّاني (بترا)-نظم المجلس القضائي الأردني ورشة عمل بعنوان "بناء أسس التغطية الإعلامية القانونية والمتميزة" بهدف إعداد الإعلاميين لتغطية الأخبار القضائية بمهنية وعمق.
وركزَّت الورشة التي عُقدت اليوم الإثنين على أهمية الجودة ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي والتَّأكيد على دور الإعلام في مكافحة الظواهر الجرمية وتعزيز سيادة القانون.
وأكد المشاركون ضرورة تحقيق التوازن بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية استقلال القضاءن مشددين على أهمية تطوير مهارات التواصل مع الجهات القضائية، وفهم التحديات القانونية والأخلاقية في التغطية الإعلامية للقضايا القانونية.
وتضمنت الورشة جلسات تدريبية حول التعامل مع المحتوى القضائي، وطرق بناء علاقات تعاونية فعالة مع الجهات القضائية.
وتسعى الورشة لتحقيق التكامل بين الإعلام والقضاء، وتعزيز الجودة في تغطية القضايا القضائية، ما يساهم في تعزيز التواصل والشفافية مع الجمهور.
--(بترا)
ب ص/ب ع/ ع ط
29/01/2024 20:50:05

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