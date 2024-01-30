ورشة حول التغطية الإعلامية القضائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 29 كانون الثَّاني (بترا)-نظم المجلس القضائي الأردني ورشة عمل بعنوان "بناء أسس التغطية الإعلامية القانونية والمتميزة" بهدف إعداد الإعلاميين لتغطية الأخبار القضائية بمهنية وعمق.
وركزَّت الورشة التي عُقدت اليوم الإثنين على أهمية الجودة ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي والتَّأكيد على دور الإعلام في مكافحة الظواهر الجرمية وتعزيز سيادة القانون.
وأكد المشاركون ضرورة تحقيق التوازن بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية استقلال القضاءن مشددين على أهمية تطوير مهارات التواصل مع الجهات القضائية، وفهم التحديات القانونية والأخلاقية في التغطية الإعلامية للقضايا القانونية.
وتضمنت الورشة جلسات تدريبية حول التعامل مع المحتوى القضائي، وطرق بناء علاقات تعاونية فعالة مع الجهات القضائية.
وتسعى الورشة لتحقيق التكامل بين الإعلام والقضاء، وتعزيز الجودة في تغطية القضايا القضائية، ما يساهم في تعزيز التواصل والشفافية مع الجمهور.
--(بترا)
ب ص/ب ع/ ع ط
29/01/2024 20:50:05
MENAFN30012024000117011021ID1107784808
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