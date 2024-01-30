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غزة: تقارير أممية تؤكد وقوع كوارث إنسانية مع استمرار القصف الإسرائيلي

1/30/2024 2:53:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلاً عن منظمة أطباء بلا حدود أنه لا يوجد لدى العديد من الجرحى بمستشفى ناصر في غزة خيارات للعلاج بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استمرار القصف على المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك تقارير عن فرار الفلسطينيين جنوبا إلى رفح المكتظة بالناس، على الرغم من عدم وجود ممر آمن.
بدورها، أكدت وكالة الأونروا في منشور على موقع إكس أنها ستفعل كل ما هو ممكن لمواصلة مساعدة سكان غزة، باعتبارها أكبر منظمة مساعدات في القطاع.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:47:58

MENAFN30012024000117011021ID1107784807

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