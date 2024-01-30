غزة: تقارير أممية تؤكد وقوع كوارث إنسانية مع استمرار القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلاً عن منظمة أطباء بلا حدود أنه لا يوجد لدى العديد من الجرحى بمستشفى ناصر في غزة خيارات للعلاج بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استمرار القصف على المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك تقارير عن فرار الفلسطينيين جنوبا إلى رفح المكتظة بالناس، على الرغم من عدم وجود ممر آمن.
بدورها، أكدت وكالة الأونروا في منشور على موقع إكس أنها ستفعل كل ما هو ممكن لمواصلة مساعدة سكان غزة، باعتبارها أكبر منظمة مساعدات في القطاع.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:47:58
MENAFN30012024000117011021ID1107784807
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