أمسية ثقافية حول دور الملك في دعم القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 29 كانون الثاني(بترا)- نظمت جمعية سال للثقافة والفنون اليوم الإثنين، أمسية ثقافية حول دور جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وأبناء المجتمع المحلي.

وقالت الدكتورة سناء عبابنة المدرسة في جامعة البلقاء التطبيقية، خلال الأمسية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في المحافل الدولية أن حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الأوسط وأن للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لتأكيد جلالته بأن الفلسطينيين وحدهم من يملك حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وسيبقى الأردن السند والنصير لهم لتحقيق ذلك.

وأضافت، أن جلالته قاد جهودا دبلوماسية كبيرة وما يزال لمساندة صمود الاشقاء في قطاع غزة وتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم عليهم وايجاد حل سياسي وسيلة لادخال المساعدات الانسانية بشكل فوري وسريع لهم.

بدوره قال رئيس حزب المستقبل والحياة الدكتور معتز عبندة، إن الأردن يؤمن بقيادة جلالة الملك بأن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تمثل مصلحة أردنية عليا، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين.

وأضاف، إن جلالة الملك يؤكد دائما أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الا ضمن تسوية عادلة ودائمة، وأن أي حل نهائي يجب أن يعالج القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة وخصوصا مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وزاد، إن جلالته يكرس جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية للمحافل الدولية وايجاد حل عادل لها، فيما تواصل الدبلوماسية الاردنية جهودها لدفع عملية السلام وإبقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وإعادة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات.

وأكد تمسك الأردن برفضه لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، لا سيما وأن هذه السياسة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وأن محاولة اسرائيل فرض حقائق جديدة على الأرض يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات اسرائيل وفقا لاتفاقاتها مع الطرف الفلسطيني.

من جهته قال الدكتور سريان بدارنة إن الأردن ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيته المركزية الأولى وينظر اليها بوصفها أولوية في سياسته الخارجية، ويرى فيها قضية محورية واساسية لأمن المنطقة ومفتاحا للسلام والاستقرار في العالم.

بدوره، قال رئيس منتدى سال الثقافي وليد عبابنة، إنه لا يخفى على أحد المواقف النبيلة والشجاعة للأردن قيادة وشعبا وحكومة في الوقوف جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية بتفاصيلها كافة، حيث لم يبخل الأردن في تقديم الدعم والمساعدات الانسانية والطبية والأخلاقية دعما للأشقاء الفلسطينيين.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

29/01/2024 20:46:42

