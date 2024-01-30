أمسية ثقافية حول دور الملك في دعم القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 29 كانون الثاني(بترا)- نظمت جمعية سال للثقافة والفنون اليوم الإثنين، أمسية ثقافية حول دور جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وأبناء المجتمع المحلي.
وقالت الدكتورة سناء عبابنة المدرسة في جامعة البلقاء التطبيقية، خلال الأمسية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في المحافل الدولية أن حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الأوسط وأن للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لتأكيد جلالته بأن الفلسطينيين وحدهم من يملك حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وسيبقى الأردن السند والنصير لهم لتحقيق ذلك.
وأضافت، أن جلالته قاد جهودا دبلوماسية كبيرة وما يزال لمساندة صمود الاشقاء في قطاع غزة وتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم عليهم وايجاد حل سياسي وسيلة لادخال المساعدات الانسانية بشكل فوري وسريع لهم.
بدوره قال رئيس حزب المستقبل والحياة الدكتور معتز عبندة، إن الأردن يؤمن بقيادة جلالة الملك بأن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تمثل مصلحة أردنية عليا، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين.
وأضاف، إن جلالة الملك يؤكد دائما أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الا ضمن تسوية عادلة ودائمة، وأن أي حل نهائي يجب أن يعالج القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة وخصوصا مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.
وزاد، إن جلالته يكرس جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية للمحافل الدولية وايجاد حل عادل لها، فيما تواصل الدبلوماسية الاردنية جهودها لدفع عملية السلام وإبقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وإعادة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات.
وأكد تمسك الأردن برفضه لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، لا سيما وأن هذه السياسة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وأن محاولة اسرائيل فرض حقائق جديدة على الأرض يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات اسرائيل وفقا لاتفاقاتها مع الطرف الفلسطيني.
من جهته قال الدكتور سريان بدارنة إن الأردن ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضيته المركزية الأولى وينظر اليها بوصفها أولوية في سياسته الخارجية، ويرى فيها قضية محورية واساسية لأمن المنطقة ومفتاحا للسلام والاستقرار في العالم.
بدوره، قال رئيس منتدى سال الثقافي وليد عبابنة، إنه لا يخفى على أحد المواقف النبيلة والشجاعة للأردن قيادة وشعبا وحكومة في الوقوف جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية بتفاصيلها كافة، حيث لم يبخل الأردن في تقديم الدعم والمساعدات الانسانية والطبية والأخلاقية دعما للأشقاء الفلسطينيين.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
29/01/2024 20:46:42
MENAFN30012024000117011021ID1107784806
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