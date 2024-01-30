الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الثاني والستين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني(بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثاني والستين، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، من قادة دول شقيقة وصديقة.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة لجلالة الملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وثقتهم بقيادة جلالته لمسيرة التحديث والإنجاز، مثمنين مساعي جلالة الملك للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهوده في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

--(بترا)

ب ع/ع ط

29/01/2024 20:52:54