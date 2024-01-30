عقوبات بريطانية أميركية على مسؤولين إيرانيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عقوبات جديدة بحق مسؤولين إيرانيين.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين الإيرانيين.
وأضاف البيان، أن المسؤولين الإيرانيين التي أدرجت أسماؤهم اليوم على قائمة العقوبات هم أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي كشف عنها تحقيق أجرته قناة "آي تي في" حول مؤامرات لاغتيال اثنين من مقدمي البرامج التلفزيونية من قناة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث من الأراضي البريطانية.
وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن "النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه يشكل تهديداً غير مقبول لأمن المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعثتا برسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع هذا التهديد.
وأشار البيان البريطاني إلى أن المملكة المتحدة فرضت حتى الآن أكثر من 400 من العقوبات على "أفراد وكيانات إيرانيين رداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وبرنامج الأسلحة النووية، والنفوذ الخبيث على الصعيد الدولي".
--(بترا)
رش/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:42:21
MENAFN30012024000117011021ID1107784804
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