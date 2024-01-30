عقوبات بريطانية أميركية على مسؤولين إيرانيين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 29 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عقوبات جديدة بحق مسؤولين إيرانيين.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف البيان، أن المسؤولين الإيرانيين التي أدرجت أسماؤهم اليوم على قائمة العقوبات هم أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي كشف عنها تحقيق أجرته قناة "آي تي في" حول مؤامرات لاغتيال اثنين من مقدمي البرامج التلفزيونية من قناة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث من الأراضي البريطانية.

وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن "النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه يشكل تهديداً غير مقبول لأمن المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعثتا برسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع هذا التهديد.

وأشار البيان البريطاني إلى أن المملكة المتحدة فرضت حتى الآن أكثر من 400 من العقوبات على "أفراد وكيانات إيرانيين رداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وبرنامج الأسلحة النووية، والنفوذ الخبيث على الصعيد الدولي".

--(بترا)

رش/ب ع / ع ط

29/01/2024 20:42:21