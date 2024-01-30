الخارجية الألمانية: التفكير بطرد الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الإثنين، إن التفكير في طرد الفلسطينيين من قطاع غزة "غير مقبول تماما".
ووفقاً لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأفكار "تساهم خلال الصراع الحالي في تفاقم الوضع وتخالف القانون الدولي بشكل واضح تماما".
وأضاف: "من يعتقد أن من الممكن تحقيق الأمن لإسرائيل عن طريق أوهام الطرد، فإنه مخطئ على نحو واضح تماما"، مشددا على الحاجة إلى التوصل إلى حل دائم للصراع يتضمن الفلسطينيين.
يشار الى ان وزراء إسرائيليين من حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الليكود" شاركوا في مؤتمر مؤيد للمستوطنين في القدس أمس الأحد، حيث تم الحديث عن عودة مستوطنين إسرائيليين إلى القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:40:46
MENAFN30012024000117011021ID1107784803
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