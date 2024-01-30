الخارجية الألمانية: التفكير بطرد الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الإثنين، إن التفكير في طرد الفلسطينيين من قطاع غزة "غير مقبول تماما".

ووفقاً لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأفكار "تساهم خلال الصراع الحالي في تفاقم الوضع وتخالف القانون الدولي بشكل واضح تماما".

وأضاف: "من يعتقد أن من الممكن تحقيق الأمن لإسرائيل عن طريق أوهام الطرد، فإنه مخطئ على نحو واضح تماما"، مشددا على الحاجة إلى التوصل إلى حل دائم للصراع يتضمن الفلسطينيين.

يشار الى ان وزراء إسرائيليين من حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الليكود" شاركوا في مؤتمر مؤيد للمستوطنين في القدس أمس الأحد، حيث تم الحديث عن عودة مستوطنين إسرائيليين إلى القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

29/01/2024 20:40:46