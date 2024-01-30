روسيا : المصادقة على ترشيح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية

روسيا : المصادقة على ترشيح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية
التاريخ
1/30/2024 2:53:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 كانون الثاني (بترا)-صادقت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، على ترشيح فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار المقبل.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية في بيان صحفي: "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس في الانتخابات التي سيتم اجراؤها في آذار المقبل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كانون الأول الماضي، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
--(بترا)
س ح/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:38:28
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