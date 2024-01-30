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روسيا : المصادقة على ترشيح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية

1/30/2024 2:53:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 29 كانون الثاني (بترا)-صادقت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، على ترشيح فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار المقبل.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية في بيان صحفي: "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس في الانتخابات التي سيتم اجراؤها في آذار المقبل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كانون الأول الماضي، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
--(بترا)
س ح/ب ع / ع ط
29/01/2024 20:38:28

MENAFN30012024000117011021ID1107784802

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