الهناندة يلتقي عددا من المعلمين ضمن مشروع نادي الترميز الرقمي لليافعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الإثنين، عددا من المعلمين من منطقة الوسط الذين يتم تدريبهم حاليا ضمن مشروع "نادي الترميز الرقمي لليافعين" وذلك خلال زيارة إلى كلية لومينوس الجامعية التقنية في عمان.

وأكد الهناندة أهمية تدريب طلبة المدارس على المهارات الرقمية والتكنولوجية، خاصة في المرحلة الدراسية التي أصبحت جزءًا أساسيا من التعليم الحديث، والاستعداد لمتطلبات المستقبل نظرا للتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، ولتطوير مهارات الطلبة الإبداعية والابتكارية.

ووفق بيان للوزارة، فإن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التربية والتعليم وكلية لومينوس الجامعية التقنية وشركة "هلو وورلد كدز".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ستعمل ضمن مشروع "نادي الترميز الرقمي لليافعين" على تدريب 100 معلم حاسوب و100 مساعد معلم من المدارس الحكومية، حيث تم تنسيبهم من قبل وزارة التربية والتعليم من مختلف مناطق المملكة، لتدريب 2000 طالب من المدارس الحكومية من الصف التاسع وحتى الحادي عشر، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي، على المهارات التكنولوجية والرقمية المختلفة، أيام السبت داخل المدارس الحكومية المختارة.

-- (بترا)

غ ح/ب ع/ ع ط

29/01/2024 19:55:57