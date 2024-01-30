المبيضين ينعى وزير الإعلام الأسبق صلاح أبو زيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام الأسبق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.
وأشار المبيضين إلى مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتفاني، واسهاماته الواسعة لوطنه وأمته في مجال الصحافة والإعلام والثقافة التي استمرت لعقود، إذ كان أول وزير للإعلام، وأول وزير للثَّقافة في ستِّينيَّات القرن الماضي في تاريخ الأردن، إضافة إلى عمله كمدير للإذاعة الأردنية ودائرة المطبوعات والنشر.
وأعرب المبيضين عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.
--(بترا)
هـ أ /ب ع/ ع ط
29/01/2024 19:53:40
MENAFN30012024000117011021ID1107784800
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