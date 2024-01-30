المبيضين ينعى وزير الإعلام الأسبق صلاح أبو زيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وزير الإعلام الأسبق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.

وأشار المبيضين إلى مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتفاني، واسهاماته الواسعة لوطنه وأمته في مجال الصحافة والإعلام والثقافة التي استمرت لعقود، إذ كان أول وزير للإعلام، وأول وزير للثَّقافة في ستِّينيَّات القرن الماضي في تاريخ الأردن، إضافة إلى عمله كمدير للإذاعة الأردنية ودائرة المطبوعات والنشر.

وأعرب المبيضين عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

--(بترا)

هـ أ /ب ع/ ع ط

29/01/2024 19:53:40