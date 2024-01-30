الاتصال الحكومي تنظم محاضرة حول محورية العلاقة الأردنية السعودية في ظل الأزمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- نظمت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الاثنين بالشراكة مع مركز مشورة للدراسات والأبحاث، ومركز الخليج للأبحاث، محاضرة ألقاها رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، بعنوان "محورية العلاقة الأردنية السعودية في ظل الأزمات الإقليمية".
وتناولت المحاضرة التي حضرها نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ونواب ووزراء سابقون، وكتاب صحفيون، ونائب السفير السعودي لدى الأردن، العلاقة الأردنية السعودية، والحرب على غزة، والظروف التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.
وقال الدكتور عبد العزيز خلال المحاضرة، إن العلاقة بين الأردن والسعودية تاريخية ومتجذرة، وهناك توافق مشترك حيال العديد من القضايا العربية والإقليمية.
وبين أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تسير بمنحنى تصاعدي، إذ يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار، لافتًا إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن في 2017 شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين الأردن والسعودية.
وأوضح أن الإرادة السياسية في الأردن والسعودية تشجع لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بصورة أوسع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بما ينعكس إيجابا على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأكد أن الأردن يمتلك ميزات نسبية عالية في مجال الاستثمار ومن أبرزها الاستثمار الأكبر للموارد البشرية في الأردن التي تمتاز بالمهارة والكفاءة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود 52 ألف أردني يعملون في السعودية.
وحول القضية الفلسطينية والحرب على غزة، أكد الدكتور عبد العزيز أن هناك توافقا بين الأردن والسعودية حول ضرورة وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.
وبين أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض تبنت موقفا موحدا عربيا تجاه الحرب على غزة، مبينا أن هناك تنسيقا يوميا بين الدول العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيولد التطرف ومزيدا من العنف في المنطقة، لافتا إلى الأحداث التي تجري حاليا في البحر الأحمر، والتي أثرت على الملاحة البحرية والنشاط التجاري لعدد من الدول المحيطة للبحر الأحمر.
وحول عمليات التهريب على الحدود الأردنية والسعودية، أشار الدكتور عبد العزيز إلى أن الأردن والسعودية يواجهان خطر الإرهاب والمخدرات من خلال ميليشيات وعصابات تريد المساس بالأمن الوطني للدول.
وكان مدير مركز مشورة للدراسات والأبحاث مالك العثامنة استهل اللقاء بالقول إن هذه المحاضرة تأتي في سياق التأكيد على محورية العلاقة التاريخية بين الأردن والسعودية سواء قيادة وحكومة وشعبا، وأهمية اطلاع النخب السياسية والإعلامية من خلال هذه المحاضرة على بعض القضايا الإقليمية التي تواجه البلدين الشقيقين.
--(بترا)
هـ أ /ب ع/ ع ط
29/01/2024 19:49:54
MENAFN30012024000117011021ID1107784799
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