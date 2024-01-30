الاتصال الحكومي تنظم محاضرة حول محورية العلاقة الأردنية السعودية في ظل الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- نظمت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الاثنين بالشراكة مع مركز مشورة للدراسات والأبحاث، ومركز الخليج للأبحاث، محاضرة ألقاها رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، بعنوان "محورية العلاقة الأردنية السعودية في ظل الأزمات الإقليمية".

وتناولت المحاضرة التي حضرها نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ونواب ووزراء سابقون، وكتاب صحفيون، ونائب السفير السعودي لدى الأردن، العلاقة الأردنية السعودية، والحرب على غزة، والظروف التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.

وقال الدكتور عبد العزيز خلال المحاضرة، إن العلاقة بين الأردن والسعودية تاريخية ومتجذرة، وهناك توافق مشترك حيال العديد من القضايا العربية والإقليمية.

وبين أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تسير بمنحنى تصاعدي، إذ يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار، لافتًا إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن في 2017 شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين الأردن والسعودية.

وأوضح أن الإرادة السياسية في الأردن والسعودية تشجع لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بصورة أوسع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بما ينعكس إيجابا على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد أن الأردن يمتلك ميزات نسبية عالية في مجال الاستثمار ومن أبرزها الاستثمار الأكبر للموارد البشرية في الأردن التي تمتاز بالمهارة والكفاءة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود 52 ألف أردني يعملون في السعودية.

وحول القضية الفلسطينية والحرب على غزة، أكد الدكتور عبد العزيز أن هناك توافقا بين الأردن والسعودية حول ضرورة وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

وبين أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض تبنت موقفا موحدا عربيا تجاه الحرب على غزة، مبينا أن هناك تنسيقا يوميا بين الدول العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيولد التطرف ومزيدا من العنف في المنطقة، لافتا إلى الأحداث التي تجري حاليا في البحر الأحمر، والتي أثرت على الملاحة البحرية والنشاط التجاري لعدد من الدول المحيطة للبحر الأحمر.

وحول عمليات التهريب على الحدود الأردنية والسعودية، أشار الدكتور عبد العزيز إلى أن الأردن والسعودية يواجهان خطر الإرهاب والمخدرات من خلال ميليشيات وعصابات تريد المساس بالأمن الوطني للدول.

وكان مدير مركز مشورة للدراسات والأبحاث مالك العثامنة استهل اللقاء بالقول إن هذه المحاضرة تأتي في سياق التأكيد على محورية العلاقة التاريخية بين الأردن والسعودية سواء قيادة وحكومة وشعبا، وأهمية اطلاع النخب السياسية والإعلامية من خلال هذه المحاضرة على بعض القضايا الإقليمية التي تواجه البلدين الشقيقين.

--(بترا)





هـ أ /ب ع/ ع ط

29/01/2024 19:49:54