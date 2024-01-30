الامن العام : إحباط محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة، محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة، بواسطة مركبة شحن في معبر حدود جابر .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في معبر حدود جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة العاملة هناك، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن .
وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعات وعصابات إقليمية بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها عن طريق الأردن لإحدى الدول المجاورة، فجرت متابعة المعلومات وتحديد أسلوب التهريب بواسطة إحدى مركبات الشحن.
وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه فور وصول مركبة الشحن المشتبه بها ومحاولة اجتياز الحدود، جرى إيقافها وبتفتيشها عثر على 4.2 مليون حبة مخدرة، ما تقدر بـ 700 كغم أخفيت داخل مخابئ سرية أعدت في جسد المركبة لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات لتحديد المتورطين في القضية.
وفي السياق ذاته، تمكنت كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر جابر الحدودي من ضبط 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، عند متابعة معلومات وردت حول محاولة أحد الأشخاص تهريبها الى داخل المملكة، إذ جرى إيقاف المركبة المعدة لتلك الغاية ومن بداخلها وضبط المواد المخدرة التي أُخفيت داخل المركبة، وبمتابعة التحقيقات جرى تحديد ثلاثة متورطين في القضية وألقي القبض عليهم جميعا، وأحيلوا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
29/01/2024 19:17:35
MENAFN30012024000117011021ID1107784792
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