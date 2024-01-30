الامن العام : إحباط محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة، محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة، بواسطة مركبة شحن في معبر حدود جابر .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في معبر حدود جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة العاملة هناك، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن .

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعات وعصابات إقليمية بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها عن طريق الأردن لإحدى الدول المجاورة، فجرت متابعة المعلومات وتحديد أسلوب التهريب بواسطة إحدى مركبات الشحن.

وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه فور وصول مركبة الشحن المشتبه بها ومحاولة اجتياز الحدود، جرى إيقافها وبتفتيشها عثر على 4.2 مليون حبة مخدرة، ما تقدر بـ 700 كغم أخفيت داخل مخابئ سرية أعدت في جسد المركبة لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات لتحديد المتورطين في القضية.

وفي السياق ذاته، تمكنت كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر جابر الحدودي من ضبط 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، عند متابعة معلومات وردت حول محاولة أحد الأشخاص تهريبها الى داخل المملكة، إذ جرى إيقاف المركبة المعدة لتلك الغاية ومن بداخلها وضبط المواد المخدرة التي أُخفيت داخل المركبة، وبمتابعة التحقيقات جرى تحديد ثلاثة متورطين في القضية وألقي القبض عليهم جميعا، وأحيلوا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

--(بترا)

ل م/ ن ح/ ع ط

29/01/2024 19:17:35