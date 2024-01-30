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خبيرة أممية: وقف تمويل الأونروا انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية

1/30/2024 2:53:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الثاني (بترا)- حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن وقف تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الوقت الحرج يتحدى بشكل علني قرار محكمة العدل الدولية بالسماح بتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة "لمعالجة الظروف الحياتية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وقالت البانيز، في منشور على موقع "اكس" إن "هذا سيستلزم مسؤوليات قانونية، أو زوال النظام القانوني الدولي"، وأضافت "في اليوم التالي لقبول محكمة العدل الدولية دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا"
وأكدت أن ذلك "أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في أحلك الأوقات، وعلى الأرجح انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
-- (بترا)
م د/ن ح/ ع ط
29/01/2024 19:13:14

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