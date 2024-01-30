خبيرة أممية: وقف تمويل الأونروا انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 كانون الثاني (بترا)- حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن وقف تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الوقت الحرج يتحدى بشكل علني قرار محكمة العدل الدولية بالسماح بتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة "لمعالجة الظروف الحياتية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وقالت البانيز، في منشور على موقع "اكس" إن "هذا سيستلزم مسؤوليات قانونية، أو زوال النظام القانوني الدولي"، وأضافت "في اليوم التالي لقبول محكمة العدل الدولية دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا"
وأكدت أن ذلك "أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في أحلك الأوقات، وعلى الأرجح انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
-- (بترا)
م د/ن ح/ ع ط
29/01/2024 19:13:14
MENAFN30012024000117011021ID1107784791
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