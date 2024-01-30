اتفاقية لتطوير مساحة المزارع المجاورة لموقع المغطس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة قرية المجهول لتطوير منطقة المزارع التي تزيد مساحتها على 670 دونما ضمن المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عماد المسيح.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس أمناء المؤسسة سمير مراد، والشريك والمدير التنفيذي لشركة قرية المجهول جود النابلسي، تعمل الشركة على إنشاء مزرعة تمور المجهول وحزم السياحة الزراعية، وزراعة نحو 8000 نخلة.

وتتضمن الاتفاقية توسع المشروع في عام 2028 ليشمل زراعة نباتات ومحاصيل تعود في جذورها لتاريخ المنطقة وتتواءم مع طبيعتها.

وأشاد مراد بهذه الشراكة الجديدة، مؤكدا أنها تمثل حجر الأساس الأول لتطوير المنطقة الواقعة بجوار موقع المعمودية والمدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

وقال إن المخطط الهيكلي الشامل للمنطقة التي تبلغ مساحتها 1374 دونما، سيعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، من خلال إنشاء قرية وفنادق ومتحف ومحمية للطيور ومدرج ومسارات للتخييم والمشي لمسافات طويلة.

من جانبه، أكد النابلسي، قدرة الشركة على تطوير أهم مزرعة في المنطقة وإنتاج أفضل التمور للحجاج والزوار.

وتشكل منطقة التطوير بوابة لموقع المعمودية، ما يسهل وصول الحجاج والزوار إليه، وتوفر أماكن الإقامة والمرافق الداعمة مع احترام قدسية المغطس وضمان بقائه منطقة محمية دون المساس بنقاء طبيعتها.

وتعد قرية المجهول أكبر شركة متكاملة رأسياً لزراعة وتعبئة وتصدير تمور المجهول في الأردن، باستخدام أحدث طرق التعبئة والتغليف، وتوفر أعلى مستويات الجودة من التمور المتوفرة في السوق مع خدمة عملاء متميزة وموثوقة.

--(بترا)





م خ/ ن ح/ ع ط





29/01/2024 19:05:10