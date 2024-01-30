السعايدة: مادبا أول مدينة في المملكة باستخدام عدادات الكهرباء الذكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء في مدينة مادبا ولجميع القطاعات ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية بعدادات ذكية، لتكون مادبا أول مدينة ذكية بالقراءة الكهربائية.
وبهذا الخصوص، قال المهندس السعايدة: " يسعدني أن أعلن أننا حققنا معدل نجاح بنسبة 100بالمئة في استبدال جميع عدادات الكهرباء في مادبا لتصبح العدادات ذكية وتكون بذلك أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة في المملكة".
وأضاف، أن الهيئة وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية، وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة وتحسين موثوقيتها، والمساهمة في تخفيض الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال.
ووصف السعايدة، العدادات الذكية بأنها الجيل القادم (الرقمي)، فهي توفر مجموعة من الوظائف الذكية وتقدم منظومة آلية بدءاً من القراءة وحتى الفوترة وإمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، وإتاحة الفرصة للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك والترشيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساعد مخططي المدن على إدارة الطلب على الكهرباء بشكل أفضل.
وأضاف المهندس السعايدة، أن مجمل ما جرى تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى المشتركين كافة بمختلف القطاعات حتى نهاية عام 2023 الماضي تجاوز 900 ألف عداد بنسبة 37 بالمئة تقريباً من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات البالغ عددها (2444113) عدادا، لافتاً الى أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ع ط
29/01/2024 19:01:19
MENAFN30012024000117011021ID1107784789
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