السعايدة: مادبا أول مدينة في المملكة باستخدام عدادات الكهرباء الذكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا) - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن إتمام استبدال جميع عدادات الكهرباء في مدينة مادبا ولجميع القطاعات ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية بعدادات ذكية، لتكون مادبا أول مدينة ذكية بالقراءة الكهربائية.

وبهذا الخصوص، قال المهندس السعايدة: " يسعدني أن أعلن أننا حققنا معدل نجاح بنسبة 100بالمئة في استبدال جميع عدادات الكهرباء في مادبا لتصبح العدادات ذكية وتكون بذلك أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة في المملكة".

وأضاف، أن الهيئة وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للتحول نحو تطوير البنية التحية لشبكة الطاقة والعدادات الذكية، وجهت شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية، وزيادة وتيرة استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية القديمة بأخرى ذكية لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة، باعتبارها أحد الحلول المهمة في مستقبل الطاقة وتحسين موثوقيتها، والمساهمة في تخفيض الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني وتقليل الأعطال.

ووصف السعايدة، العدادات الذكية بأنها الجيل القادم (الرقمي)، فهي توفر مجموعة من الوظائف الذكية وتقدم منظومة آلية بدءاً من القراءة وحتى الفوترة وإمكانية مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بعد، وإتاحة الفرصة للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم به من خلال تعديل نمط الاستهلاك والترشيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساعد مخططي المدن على إدارة الطلب على الكهرباء بشكل أفضل.

وأضاف المهندس السعايدة، أن مجمل ما جرى تركيبه من عدادات كهرباء ذكية لدى المشتركين كافة بمختلف القطاعات حتى نهاية عام 2023 الماضي تجاوز 900 ألف عداد بنسبة 37 بالمئة تقريباً من مجمل عدادات الكهرباء المستخدمة في المملكة لجميع القطاعات البالغ عددها (2444113) عدادا، لافتاً الى أن جميع عدادات الكهرباء في الأردن ستكون ذكية مع نهاية عام 2025.

--(بترا)





م ف/ ن ح/ ع ط

29/01/2024 19:01:19