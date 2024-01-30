رئيس مجلس النواب يهنئ بفوز النشامى

رئيس مجلس النواب يهنئ بفوز النشامى
التاريخ
1/30/2024 2:53:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني(بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد فوزه اليوم الاثنين، على منتخب العراق الشقيق.
وقال الصفدي: "أتمنى ان يكون الفوز حليف منتخبنا في قادم المباريات"،متمنيا للاشقاء العراقيين حظا اوفر.
--(بترا)
م خ/ن ح/ ع ط
29/01/2024 18:47:16
MENAFN30012024000117011021ID1107784787
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