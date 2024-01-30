رئيس مجلس النواب يهنئ بفوز النشامى

عمان 29 كانون الثاني(بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد فوزه اليوم الاثنين، على منتخب العراق الشقيق. وقال الصفدي: "أتمنى ان يكون الفوز حليف منتخبنا في قادم المباريات"،متمنيا للاشقاء العراقيين حظا اوفر. --(بترا) م خ/ن ح/ ع ط 29/01/2024 18:47:16

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.