وزيرة النقل تلتقي وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية إدارة شؤون النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة التهتموني، تقديرها للجهود المشتركة المبذولة والمتميزة في دعم تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتذليل الصعوبات في مجال النقل البحري.
وحضر اللقاء، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، وأمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، ومديرة مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل زين أبو رضوان، ومدير مديرية التحقيق بحوادث النقل ومدير وحدة الجودة المهندس محمد ذنيبات.
--(بترا)
ن ش/رق
29/01/2024 18:43:32
MENAFN30012024000117011021ID1107784786
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