وزيرة النقل تلتقي وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية إدارة شؤون النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع البحري.

وأكدت المهندسة التهتموني، تقديرها للجهود المشتركة المبذولة والمتميزة في دعم تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتذليل الصعوبات في مجال النقل البحري.

وحضر اللقاء، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، وأمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، ومديرة مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل زين أبو رضوان، ومدير مديرية التحقيق بحوادث النقل ومدير وحدة الجودة المهندس محمد ذنيبات.

--(بترا)

ن ش/رق

29/01/2024 18:43:32