الخصاونة يهنئ المنتخب الوطني بتأهله لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد فوزه اليوم الإثنين، على منتخب العراق الشقيق بنتيجة 3 - 2.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على موقع "إكس"، إن منتخب النَّشامى عبَّر اليوم بأدائه المميَّز والاستثنائي عن الشخصيَّة الأردنيَّة التي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام، وأسعد الأردنيين جميعاً بهذا الفوز وهذا الأداء الرَّفيع وهذه الروح الوثَّابة.

وختم الخصاونة " ‏مبروك للنَّشامى الفوز، ومبروك هذه الصَّلابة".

--(بترا)

ع ق/رق

29/01/2024 18:37:12