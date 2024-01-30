الخصاونة يهنئ المنتخب الوطني بتأهله لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد فوزه اليوم الإثنين، على منتخب العراق الشقيق بنتيجة 3 - 2.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة على موقع "إكس"، إن منتخب النَّشامى عبَّر اليوم بأدائه المميَّز والاستثنائي عن الشخصيَّة الأردنيَّة التي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام، وأسعد الأردنيين جميعاً بهذا الفوز وهذا الأداء الرَّفيع وهذه الروح الوثَّابة.
وختم الخصاونة " مبروك للنَّشامى الفوز، ومبروك هذه الصَّلابة".
--(بترا)
ع ق/رق
29/01/2024 18:37:12
MENAFN30012024000117011021ID1107784785
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