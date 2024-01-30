صحة غزة: 215 شهيدا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

صحة غزة: 215 شهيدا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/30/2024 2:53:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 26637 شهيدا، و65387 مصابا منذ 7 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
29/01/2024 18:22:39
MENAFN30012024000117011021ID1107784784
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