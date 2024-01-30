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صحة غزة: 215 شهيدا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

1/30/2024 2:53:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 26637 شهيدا، و65387 مصابا منذ 7 تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
29/01/2024 18:22:39

MENAFN30012024000117011021ID1107784784

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