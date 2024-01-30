رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق صلاح أبو زيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، الوزير الأسبق صلاح أبو زيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.

وأعرب الخصاونة عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد، الذي كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدَّم خدمات جليلة في جميع مواقع المسؤوليَّة، سيما في مجال الإعلام، حيث كان من رموز الإعلام الوطني ومن المؤسّسين، وكان كذلك أوَّل وزير للإعلام وأوَّل وزير للثَّقافة في ستّينيَّات القرن الماضي في تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشمّية.

كما أشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الذي عمل بإخلاص، وذاد عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف المستويات، وسعى بجدّ من أجل خدمة القيادة الهاشميَّة ورفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.

وشغل المرحوم "أبو زيد" خلال الفترة بين عاميّ 1964 – 1976 أكثر من منصب وزاري في عدد من الحكومات المتعاقبة، إذ تولَّى منصب وزير الإعلام، ووزير الإعلام والسّياحة والآثار، ووزير الثَّقافة والإعلام والسّياحة والآثار، ووزير الخارجيَّة، ووزير الثَّقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضويَّة مجلس الأعيان.

كما عمل سفيراً للأردن لدى المملكة المتَّحدة، ومستشاراً خاصَّاً للمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال رحمه الله.

وعمل قبل تولّيه الوزارة مديراً عامَّاً لدائرة التَّوجيه والأنباء، ومديراً عامَّاً للإذاعة الأردنيَّة ودائرة المطبوعات والنَّشر، ومساعداً للمدير العام للإذاعة الأردنيَّة، مديراًّ عامَّاً لإذاعة عمَّان، ورئيس ديوان في دائرة المطبوعات والنَّشر، ومترجماً في مجلس الإعمار الأردني1950، ومديراً للعلاقات العامَّة في دائرة الإحصاءات العامَّة، ومدرّساً في مدينة إربد.

والفقيد من مواليد مدينة إربد عام 1925م، ودرس في كليَّة الحقوق بجامعة دمشق، ويحمل شهادة أستاذ شرف في الإعلام من جامعة سيراكيوز في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة.

--(بترا)

ع ق/رق

29/01/2024 18:12:16