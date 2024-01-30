41.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 41.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.50 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 48.40 و36.70 على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بعد عصر اليوم الاثنين، عند 2024 دولارا، للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/ف م/رق

29/01/2024 17:58:48