فعاليات اقتصادية: الملك عزز مكانة الأردن كدولة واعدة بالأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال ممثلو قطاعات اقتصادية، أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية كبيرة ولافته في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدين دعم القطاع الخاص لجهود جلالته بمواصلة الجهود لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات.

وأشاروا في بيانات منفصلة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون والذي يصادف يوم غد الثلاثاء، أن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع بقمة أولوياته.

وبينوا إن جلالة الملك عزز مكانة الأردن كدولة واعدة بالأعمال وقادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي، لافتين إلى تأكيدات جلالته المستمرة بان الاقتصاد الأردني قوي ومنيع، وتوجيهاته بالإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للمملكة في مئويتها الثانية.

- تجارة الأردن: الاندماج مع الاقتصاد العالمي

وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبداالله الثاني، يمثل محطة للوقوف على أهم الانجازات التي شهدتها المملكة منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، بمختلف المجالات، خاصة الإقتصادية.

وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك استطاع مواجهة التحديات وتجاوزها بعزيمة والتقدم نحو النمو الاقتصادي، والاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من الاتفاقيات التي وقعها مع تكتلات تجارية مختلفة وفرت الفرصة أمام المنتجات الوطنية للوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك.

وشدد المجلس على أن جهود جلالته ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، كانت تبث دائما الأمل في نفوس القطاع التجاري والخدمي للمضي نحو مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات وتجاوزها.

وأشاد بجهود جلالة الملك الدؤوبة والمتواصلة ومواقفه المتقدمة التي يبذلها لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناده لنيل حقوقه المشروع، والدفع لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، وتقديم العون والمساعدة من خلال ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

واوضح المجلس أن القطاع التجاري والخدمي شريك أساسي بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، وتوفير السلع والبضائع بالسوق المحلية، إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

- الخضري: فتح الأبواب لنمو الصادرات

وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين أحمد الخضري، أهمية الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية ما أسهم في زيادة الصادرات وفتح الاسواق أمام المنتجات الوطنية.

وقال إن الأردن وبفضل قيادته الحكيمة تمكن من إبرام شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما هيأ الفرصة أمام المنتجات الأردنية للوصول الى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، إضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وأضاف أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث ارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال العام 2022، وباتت تصل اليوم لنحو 150 سوقا حول العالم.

وأكد أن الصادرات الأردنية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة، تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية.

ولفت الخضري إلى أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين علاوة على تعزيز مخزون المملكة من احتياطيات العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

-الرواجبة: نقل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية

وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والهام.

وقال المهندس الرواجبة إن الأردن تمكن وبفضل الدعم الملكي المتواصل، من بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوي ومنافس، وأسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، علاوة على الانتقال بالخدمات إلى مرحلة الجيل الخامس والتحول الرقمي.

واضاف "أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال".

وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين، مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني.

وأشار المهندس الرواجبة إلى الفرص الواعدة المتاحة في المملكة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمواهب التي يزخر بها الأردن بهذا القطاع والتي تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.

كما أكد أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.

وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما حققته المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة، إضافة إلى المضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح المهندس الرواجبة أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا للمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة في ظل الموقع الجغرافي المميز، لما تتمتع به من الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

-سلطان: التوجيهات الملكية تعزز متانة الاقتصاد الوطني

وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، إن الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق انجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وبين أن مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية في منحنى صعودي، حيث حظي الشأن الاقتصادي باهتمام كبير من لدن جلالته الذي عمل على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية، استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وتوسيع الاشتمال المالي بالمملكة.

وأشاد سلطان بالجهود الذي يبذلها جلالة الملك للترويج للأردن استثماريا واستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات لدعم خطط البلاد الاستراتيجية والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المهمة للاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية الإجراءات الحصيفة التي ينفذها البنك المركزي في سبيل الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وزيادة قوة وجاذبية الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني سجلت مستوى تاريخيا مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 5 بالمئة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة مع نهاية 2022، إضافة إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، بنسبة 27.4 بالمئة ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.

ولفت سلطان إلى أن الجهاز المصرفي والمالي بالأردن يتمتع بسمعة عالية بالخارج في تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال، وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك، وسياسات الأمن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

كما أكد أن فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة بمختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والقطاع المالي والمصرفي، والبنى التحتية، والمياه، والطاقة، والزراعة.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات المقبلة، ونقطة تحول مهمة، حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

-حمادة: القطاعان التجاري والصناعي حققا إنجازات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار غرفة صناعة الاردن لشؤون السياحة والمطاعم رائد حمادة، أن القطاعين التجاري والصناعي استطاعا تحقيق إنجازات كبيرة بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية واسعة مع دول العالم.

وقال حمادة إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي أصبحا اليوم يلعبان دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وضع الشأن الاقتصادي في قمة أولوياته، وعمل جلالته على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

كما أكد أن القطاعين التجاري والصناعي بعموم المملكة اثبتا قوتهما ومكانتهما الكبيرة خلال الأزمات، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الملاحة الحالية في البحر الأحمر، وذلك من خلال إدامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والأساسية للسوق المحلية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.

وأشار حمادة إلى أهمية العمل بين القطاعين العام والخاص، بتشاركية حقيقية ومضاعفة الجهد لمواصلة مسيرة الإنجاز، وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة، وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وبين أن تمتع الأردن بالأمن والاستقرار هو نتاج لرؤى القيادة الهاشمية، فالإنجازات ما زالت تتوالى بقيادة جلالة الملك الذي يكرس جهوده للارتقاء بالمملكة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين، إلى جانب التحرك الدائم لنصرة قضايا الأمة.

--(بترا)

س ص/رق

29/01/2024 18:05:18