انضمام الدفعة الثانية من طلبة جامعة الأميرة سمية لبرنامج فينتشر لاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الدفعة الثانية من الطلبة المشاركين في برنامج فينتشر لاب (PSUT Venture Lab)، الذي يعمل تحت مظلة مركز الملكة رانيا للريادة "حاضنة الأفكار الريادية" في الجامعة.

وحضر اللقاء، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، ومسؤول مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعة مهند تصلق، وعدد من المعنيين.

واختيرت 5 مشاريع ريادية قدمها طلبة الجامعة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تحويلها إلى مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع المحلي والدولي.

وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء أن البرنامج صمم لمساعدة الطلبة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، وتحويل مشاريعهم الأكاديمية إلى مشاريع عملية وفعّالة.

وأشارت، إلى أن الهدف من استحداث وتطوير " فينتشر لاب"هو تعزيز الابتكار والإبداع، من خلال توفير الدعم والتدريب والاستشارات اللازمة من خبراء ومستشارين، يشمل ذلك الدعم القانوني والمالي، بدءا من احتضان الفكرة الريادية، وصولاً إلى إنشاء شركات ومشاريع تحقق نتائج اجتماعية.

من جهته، أعرب عبيدات، عن اعتزازه بهذه الخطوة الهادفة إلى تمكين الطلبة من تطوير أفكارهم الريادية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، من خلال التعاون مع مكتب نقل و"تتجير" التكنولوجيا في الجامعة، الذي يشرف عليه مهند تصلق، لتعزيز تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الأفراد.

وأشار إلى اختيار الجامعة 5 مشاريع للدعم والتمويل، سيحصل كل مشروع منها على دعم قدره 10 آلاف دينار، للمساهمة في تطوير المشروعات والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، من خلال إعداد خطة العمل والخطة المالية، والبحث عن السوق، وتحديد هوية العميل، وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تقديم عرض للمستثمرين.

واستعرض الطلبة تفاصيل مشاريعهم، بدءًا من كيفية اختيار فكرة المشروع وخطوات تنفيذه وطرحه في سوق العمل .

--(بترا)

أ ر/ ن ح

29/01/2024 17:48:35