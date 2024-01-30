انضمام الدفعة الثانية من طلبة جامعة الأميرة سمية لبرنامج فينتشر لاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الدفعة الثانية من الطلبة المشاركين في برنامج فينتشر لاب (PSUT Venture Lab)، الذي يعمل تحت مظلة مركز الملكة رانيا للريادة "حاضنة الأفكار الريادية" في الجامعة.
وحضر اللقاء، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومدير مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة محمد عبيدات، ومسؤول مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعة مهند تصلق، وعدد من المعنيين.
واختيرت 5 مشاريع ريادية قدمها طلبة الجامعة من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تحويلها إلى مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع المحلي والدولي.
وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء أن البرنامج صمم لمساعدة الطلبة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، وتحويل مشاريعهم الأكاديمية إلى مشاريع عملية وفعّالة.
وأشارت، إلى أن الهدف من استحداث وتطوير " فينتشر لاب"هو تعزيز الابتكار والإبداع، من خلال توفير الدعم والتدريب والاستشارات اللازمة من خبراء ومستشارين، يشمل ذلك الدعم القانوني والمالي، بدءا من احتضان الفكرة الريادية، وصولاً إلى إنشاء شركات ومشاريع تحقق نتائج اجتماعية.
من جهته، أعرب عبيدات، عن اعتزازه بهذه الخطوة الهادفة إلى تمكين الطلبة من تطوير أفكارهم الريادية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، من خلال التعاون مع مكتب نقل و"تتجير" التكنولوجيا في الجامعة، الذي يشرف عليه مهند تصلق، لتعزيز تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الأفراد.
وأشار إلى اختيار الجامعة 5 مشاريع للدعم والتمويل، سيحصل كل مشروع منها على دعم قدره 10 آلاف دينار، للمساهمة في تطوير المشروعات والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، من خلال إعداد خطة العمل والخطة المالية، والبحث عن السوق، وتحديد هوية العميل، وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تقديم عرض للمستثمرين.
واستعرض الطلبة تفاصيل مشاريعهم، بدءًا من كيفية اختيار فكرة المشروع وخطوات تنفيذه وطرحه في سوق العمل .
--(بترا)
أ ر/ ن ح
29/01/2024 17:48:35
MENAFN30012024000117011021ID1107784780
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