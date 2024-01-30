جامعة جدارا توقع اتفاقية مع مؤسسة البسام لأنظمة الجودة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة جدارا اليوم الاثنين، إتفاقية تعاون مع مؤسسة البسام لأنظمة الجودة الوكيل المعتمد لمنح شهادات الآيزو العالمية، بهدف ترسيخ مبادئ الجودة في الجامعة، والحصول على شهادات الأيزو العالمية مستقبلا.
وقع الإتفاقية رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، ومدير عام المؤسسة الدكتور محمد البوريني.
وقال الزبون إن هذه الشراكة تنسجم مع سعي الجامعة للوصول إلى العالمية والحصول على التصنيفات والشهادات الدولية في مجال الجودة في التعليم، وتحسين مخرجات الجامعة ومواكبة أعلى المعايير الدولية في مجال الجودة.
من جانبه، أشاد البوريني، بجهود جامعة جدارا لتعزيز النهضة العلمية، والإرتقاء بمستوى طلبتها، وسمعتها العلمية والأكاديمية والبحثية، وسعيها الجاد للحصول على أرقى التصنيفات والشهادات العالمية في مجال الجودة.
--(بترا)
ع ع/ ف م
29/01/2024 17:47:44
MENAFN30012024000117011021ID1107784779
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