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جامعة جدارا توقع اتفاقية مع مؤسسة البسام لأنظمة الجودة

1/30/2024 2:53:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة جدارا اليوم الاثنين، إتفاقية تعاون مع مؤسسة البسام لأنظمة الجودة الوكيل المعتمد لمنح شهادات الآيزو العالمية، بهدف ترسيخ مبادئ الجودة في الجامعة، والحصول على شهادات الأيزو العالمية مستقبلا.
وقع الإتفاقية رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، ومدير عام المؤسسة الدكتور محمد البوريني.
وقال الزبون إن هذه الشراكة تنسجم مع سعي الجامعة للوصول إلى العالمية والحصول على التصنيفات والشهادات الدولية في مجال الجودة في التعليم، وتحسين مخرجات الجامعة ومواكبة أعلى المعايير الدولية في مجال الجودة.
من جانبه، أشاد البوريني، بجهود جامعة جدارا لتعزيز النهضة العلمية، والإرتقاء بمستوى طلبتها، وسمعتها العلمية والأكاديمية والبحثية، وسعيها الجاد للحصول على أرقى التصنيفات والشهادات العالمية في مجال الجودة.
--(بترا)
ع ع/ ف م
29/01/2024 17:47:44

MENAFN30012024000117011021ID1107784779

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