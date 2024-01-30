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المنتخب البارالمبي لكرة الهدف يبدأ مشواره بفوزين ويتأهل للدور الثاني

1/30/2024 2:53:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- استهل منتخب البارالمبي الأردني لكرة الهدف مشواره اليوم الاثنين بفوزه على الامارات وسلطنة عمان في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والمقامة حاليا في الشارقة.
وبدأ منتخب كرة الهدف بفوز كبير على الإمارات بنتيجة
17 - 7، كما حقق فوزا ثانيا على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 18 -8، وسيواجه منتخب كرة الهدف غدا الثلاثاء، العراق وقطر.
وتقام البطولة على نظام الدوري المجزأ ومن مرحلة واحدة، بحيث يتأهل 4 فرق للدور الثاني بمشاركة 6: الأردن، العراق، الإمارات، عُمان، قطر، السعودية.
يشار إلى أن البطولة ستستمر حتى 3 شباط المقبل، وبمشاركة 12 دولة
--(بترا)
س ح/ف ق
29/01/2024 17:46:32

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