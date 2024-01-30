المنتخب البارالمبي لكرة الهدف يبدأ مشواره بفوزين ويتأهل للدور الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- استهل منتخب البارالمبي الأردني لكرة الهدف مشواره اليوم الاثنين بفوزه على الامارات وسلطنة عمان في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والمقامة حاليا في الشارقة.
وبدأ منتخب كرة الهدف بفوز كبير على الإمارات بنتيجة
17 - 7، كما حقق فوزا ثانيا على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 18 -8، وسيواجه منتخب كرة الهدف غدا الثلاثاء، العراق وقطر.
وتقام البطولة على نظام الدوري المجزأ ومن مرحلة واحدة، بحيث يتأهل 4 فرق للدور الثاني بمشاركة 6: الأردن، العراق، الإمارات، عُمان، قطر، السعودية.
يشار إلى أن البطولة ستستمر حتى 3 شباط المقبل، وبمشاركة 12 دولة
--(بترا)
س ح/ف ق
29/01/2024 17:46:32
MENAFN30012024000117011021ID1107784778
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