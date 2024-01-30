2642طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2642طنا، منها 1769طن خضار، و636طن فواكه، و 237طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 30و 50قرشا، والبندورة بين 10و 25قرشا، والجزر بين 30و 35قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 10و 20قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

29/01/2024 17:45:12