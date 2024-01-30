2642طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2642طنا، منها 1769طن خضار، و636طن فواكه، و 237طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 30و 50قرشا، والبندورة بين 10و 25قرشا، والجزر بين 30و 35قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 10و 20قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.
--(بترا)
ر ح/ف ق
29/01/2024 17:45:12
MENAFN30012024000117011021ID1107784777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.