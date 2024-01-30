الديمقراطي الاجتماعي يصادق على اندماج تيار التنمية والتحديث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- صادق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على اندماج الحزب وحزب تيار التنمية والتحديث – تحت التأسيس، كما صادق على نتائج انتخابات الهيئات العامة الموحدة للفروع وانتخاب المجلس العام المنوط به انتخاب المكتب السياسي للحزب.
وقال الحزب في بيان اليوم الاثنين، إنه أتم أول خطوة اندماج يشهدها التيار الديمقراطي في البلاد على طريق وحدة هذا التيار في كتلة سياسية موحدة.
وأضاف أن عملية الاندماج قد بدأت بخطوات ديمقراطية شفافة بتوحيد قواعد الحزبين في الدوائر الانتخابية الـ 18 ووضع وثيقة المبادئ الأساسية والمرتكزات وإنجاز أوراق عمل برامجية لكافة القطاعات ووثيقة معدلة للنظام الاساسي للحزب.
وأشار إلى أن فروع الحزب عقدت مؤتمراتها وانتخبت هيئاتها القيادية، كما انتخب المجلس العام للحزب 60 بالمئة منهم مندوبو الفروع والباقي عبر قائمة وطنية.
وبين أن عدد المشاركين في المؤتمر الاستثنائي بلغ 238 مندوبا، أقروا أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة التي أشرفت على عملية الاندماج وانتخابات المجلس العام الجديد (برلمان الحزب) والنظام الأساسي المعدل.
وأكد الحزب أن مسيرته ستكون رافعة للتقدم والتحديث والتغيير والإلتزام بالمبادئ الراسخة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وقيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
ووجه الحزب التحية للدور الاستثنائي الذي يقوم جلالة الملك في جميع المحافل لدحض الرواية الإسرائيلية ودعم الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
--(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
29/01/2024 17:41:46
MENAFN30012024000117011021ID1107784776
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