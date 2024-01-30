الديمقراطي الاجتماعي يصادق على اندماج تيار التنمية والتحديث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- صادق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على اندماج الحزب وحزب تيار التنمية والتحديث – تحت التأسيس، كما صادق على نتائج انتخابات الهيئات العامة الموحدة للفروع وانتخاب المجلس العام المنوط به انتخاب المكتب السياسي للحزب.

وقال الحزب في بيان اليوم الاثنين، إنه أتم أول خطوة اندماج يشهدها التيار الديمقراطي في البلاد على طريق وحدة هذا التيار في كتلة سياسية موحدة.

وأضاف أن عملية الاندماج قد بدأت بخطوات ديمقراطية شفافة بتوحيد قواعد الحزبين في الدوائر الانتخابية الـ 18 ووضع وثيقة المبادئ الأساسية والمرتكزات وإنجاز أوراق عمل برامجية لكافة القطاعات ووثيقة معدلة للنظام الاساسي للحزب.

وأشار إلى أن فروع الحزب عقدت مؤتمراتها وانتخبت هيئاتها القيادية، كما انتخب المجلس العام للحزب 60 بالمئة منهم مندوبو الفروع والباقي عبر قائمة وطنية.

وبين أن عدد المشاركين في المؤتمر الاستثنائي بلغ 238 مندوبا، أقروا أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة التي أشرفت على عملية الاندماج وانتخابات المجلس العام الجديد (برلمان الحزب) والنظام الأساسي المعدل.

وأكد الحزب أن مسيرته ستكون رافعة للتقدم والتحديث والتغيير والإلتزام بالمبادئ الراسخة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وقيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

ووجه الحزب التحية للدور الاستثنائي الذي يقوم جلالة الملك في جميع المحافل لدحض الرواية الإسرائيلية ودعم الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

--(بترا)

ع ح/ن ح/ف ق

29/01/2024 17:41:46