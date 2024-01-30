مؤشر الأداء: 79.3 % كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أصدر مركز مؤشر الأداء تقريره نصف السنوي والختامي الخاص بمُتابعة أداء حالة برنامج أولويات عمل الحُكومة الاقتصادي (2021 - 2023)، وذلك مع انتهاء المُدة الزمنية المُقررة لاكتمال تنفيذ أولويات البرنامج.

التقرير أظهر التحقق من اكتمال 44 أولوية من أصل 58، وبمُعدل إنجاز وكفاءة أداء 79.3 بالمئة، مُقارنة بـ100 بالمئة، كنسبة إنجاز مُخطط بنهاية شهر كانون الأول 2023.

وأشار التقرير إلى تسارع في مُستوى التنفيذ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمر البرنامج، وذلك بارتفاع مُعدل الإنجاز الفعلي ما مقداره 22.4 بالمئة، مُقارنة بـ56.9 بالمئة بنهاية شهر حزيران للعام نفسه، مع ثبات تصنيف البرنامج عند المُستوى الحرج حسب التصنيف الخاص بالمركز لأداء البرامج والمشاريع.

واوضح الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس معاذ المبيضين، أن القصور في الأداء كان نتيجة تأخر عدد من الأولويات، أبرزها مشروع تحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، والذي يُعد أولوية وطنية قصوى، أكد المضي فيها جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من لقاء مع الحُكومة، إضافة إلى مشروع سكة الحديد الوطني، وتنفيذ نظام النقل الذكي والتي تم إعادة جدولة تنفيذها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025).

وأكد المبيضين، أن المركز مُستمر في مراقبة أداء البرامج الحُكومية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وسيتم إصدار تقارير دورية بهذا الصدد.

يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مستقل يعنى بقياس الأداء، تأسس عام 2019 ومقره عمان.

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

29/01/2024 17:39:56