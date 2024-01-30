إربد: كلنا الأردن تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 كانون الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع معهد الاعلام الأردني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية".

وسيعقد البرنامج التدريبي في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، في الفترة من 5 - 7 شباط المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

ودعت الهيئة الشباب الراغبين بالتسجيل ضمن الفئة العمرية من 18 - 30 عاما، إرسال الاسم الرباعي مع ذكر إسم التخصص الجامعي، على رقم الواتساب 0795981777.

--(بترا)

ع ع/رق

29/01/2024 17:02:22