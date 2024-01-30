إربد: كلنا الأردن تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 كانون الثاني (بترا)- أعلنت هيئة شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع معهد الاعلام الأردني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية".
وسيعقد البرنامج التدريبي في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، في الفترة من 5 - 7 شباط المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
ودعت الهيئة الشباب الراغبين بالتسجيل ضمن الفئة العمرية من 18 - 30 عاما، إرسال الاسم الرباعي مع ذكر إسم التخصص الجامعي، على رقم الواتساب 0795981777.
--(بترا)
ع ع/رق
29/01/2024 17:02:22
MENAFN30012024000117011021ID1107784774
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