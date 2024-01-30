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بورصة عمان تغلق على انخفاض

1/30/2024 2:53:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الاثنين ، على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، عند مستوى 2465 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2328 صفقة.
(بترا)
رش/ ف م/ف ق
29/01/2024 17:01:04

MENAFN30012024000117011021ID1107784773

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