بورصة عمان تغلق على انخفاض

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الاثنين ، على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، عند مستوى 2465 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2328 صفقة. (بترا) رش/ ف م/ف ق 29/01/2024 17:01:04

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.