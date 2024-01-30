ورشة حول إحصائيات عمل الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "إحصائيات عمل الأطفال في الأردن" بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، أهمية البيانات والأرقام الإحصائية في رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات والخطط، والإستناد إليها في توجيه البرامج وتحديد الأولويات.

وأشار إلى أنّ الإلتفات إلى قضية عمل الأطفال، يأتي انطلاقاً من دور المجلس وسعيه لحشد الدعم وكسب التأييد لتعديل السياسات والتشريعات، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال في الاردن، باعتبارهم يمثلون 40 بالمئة من السكان.

ولفت مقدادي إلى أن الاردن خطا خطوات هامة في مجال حماية الطفل وحقوقه بما في ذلك قضية عمل الأطفال؛ حيث كان من الدول التي صادقت على أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال.

وأضاف أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع ما نصت عليه هذه الاتفاقيات؛ حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل الـ 16 من عمره بأي صورة من الصور، إضافة إلى منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ 18 عمره.

وفي ذات السياق، أوضح أن المجلس أعدّ إطاراً وطنياً يحدد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية وأدلة إجرائية للإطار، إضافة إلى تشكيل اللجان المعنية ومن بينها كانت اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، والتي أًنيطت بها مهمة المتابعة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والخروج بتقارير تعكس إنجازات المؤسسات؛ ليتم إعداد الخطط التنفيذية للمؤسسات بناءً على المخرجات.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن المسوحات التي تجريها الدائرة جاءت بهدف معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان، للتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي والحالة العملية للمشتغلين، إضافة إلى قياس معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الدائرة وانطلاقاً من رسالتها تسعى لانتاج وتحليل ونشر البيانات الاحصائية، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات كافة أصحاب العلاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية بما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الاحصائي الأردني.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، تشكلت في ضوء إعداد وزارة العمل للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 ،وتضم في عضويتها الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتتمثل رسالتها في التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال في الأردن؛ لضمان توحيد الجهود وتكاملها؛ لكسب التأييد لقضايا عمل الأطفال ولضمان أفضل استثمار للموارد لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية وطنية مشتركة.

--(بترا)

م ها/ ف م

29/01/2024 16:59:15