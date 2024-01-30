اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اتفاقية تعاون مع جامعة الزرقاء؛ لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية بين الجانبين.
ووفق بيان للمجلس اليوم الإثنين، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية التنسيق والتعاون مع جامعة الزرقاء، لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم الطلبة.
ونصت الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية للفريقين، من خلال إجراء الأبحاث والدراسات العلمية والمساهمة في الإشراف على المساقات العلمية والنظرية للطلبة، إضافة إلى نشر البحوث المشتركة في مجلات محكمة ومصنفة.
كما ونصت على وضع خطط مشتركة لتدريب طلبة الكليات الصحية والكليات المتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة صحيّة وتوعوية وبحثية تخدم الطلبة والمجتمع المحلي وأخرى على المستوى والإقليمي والدولي.
ووقع الاتفاقية عن "مكافحة الأوبئة" رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، وعن الجامعة رئيسها الدكتور نضال الرمحي، بحضور الأمين العام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور محمد اليحيى، وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور خالد قواسمي، وعميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي، ورئيس قسم التحاليل الطبية في كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة رابعة العثامنة.
(بترا)
وز/رق
29/01/2024 16:52:42
MENAFN30012024000117011021ID1107784771
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