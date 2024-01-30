اتفاقية تعاون بين مكافحة الأوبئة جامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اتفاقية تعاون مع جامعة الزرقاء؛ لتطوير مستوى الخدمات التعليمية المخبرية والصحة المجتمعية والبحثية في مجالات الصحة العامة والأوبئة والأمراض السارية بين الجانبين.

ووفق بيان للمجلس اليوم الإثنين، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية التنسيق والتعاون مع جامعة الزرقاء، لتقديم مشاريع مشتركة للجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم الطلبة.

ونصت الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والفنية للفريقين، من خلال إجراء الأبحاث والدراسات العلمية والمساهمة في الإشراف على المساقات العلمية والنظرية للطلبة، إضافة إلى نشر البحوث المشتركة في مجلات محكمة ومصنفة.

كما ونصت على وضع خطط مشتركة لتدريب طلبة الكليات الصحية والكليات المتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة صحيّة وتوعوية وبحثية تخدم الطلبة والمجتمع المحلي وأخرى على المستوى والإقليمي والدولي.

ووقع الاتفاقية عن "مكافحة الأوبئة" رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، وعن الجامعة رئيسها الدكتور نضال الرمحي، بحضور الأمين العام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور محمد اليحيى، وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور خالد قواسمي، وعميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة كوثر العماوي، ورئيس قسم التحاليل الطبية في كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة رابعة العثامنة.

(بترا)

وز/رق

29/01/2024 16:52:42