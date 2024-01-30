لبنان: قطع التمويل عن الأونروا خطأ تاريخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 29 كانون الثاني (بترا)- أكد لبنان اليوم الاثنين، أنّ تعليق دول تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خطأ تاريخي سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، إن قطع المساعدات عن "الأونروا" سيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء.
وشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان وقفات احتجاجية رفضا لقرار عدد من الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأونروا، أكد المشاركون فيها أن محاولات إنهاء "الأونروا تكررت خلال السنوات الأخيرة وأن الهدف منها بات مكشوفا، ما دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ف ق
29/01/2024 16:52:27
MENAFN30012024000117011021ID1107784770
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