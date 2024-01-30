لبنان: قطع التمويل عن الأونروا خطأ تاريخي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 29 كانون الثاني (بترا)- أكد لبنان اليوم الاثنين، أنّ تعليق دول تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خطأ تاريخي سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، إن قطع المساعدات عن "الأونروا" سيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء.

وشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان وقفات احتجاجية رفضا لقرار عدد من الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأونروا، أكد المشاركون فيها أن محاولات إنهاء "الأونروا تكررت خلال السنوات الأخيرة وأن الهدف منها بات مكشوفا، ما دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ف ق

29/01/2024 16:52:27