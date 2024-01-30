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المنتخب الوطني يفوز على العراق ويتأهل إلى دور الثمانية بكأس آسيا

1/30/2024 2:53:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 29 كانون الثاني (بترا) - تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد الفوز اليوم الاثنين، على منتخب العراق بنتيجة3 - 2 في المباراة التي أقيمت على ستاد آل خليفة بالدوحة.
المباراة التي حضرها سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، شهدت تسجيل المنتخب الوطني للهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب يزن النعيمات، قبل أن يرد العراق بهدفين في الشوط الثاني عن طريق اللاعبين سعد ناطق وايمن حسين، ليأتي الرد الأردني قويا بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق يزن عرب، ونزار الرشدان، ليحقق المنتخب الفوز وبالتالي التأهل إلى دور الثمانية.
وشهدت التشكيلة الأساسية للمنتخب مشاركة اللاعبين يزيد أبو ليلى، وعبدالله نصيب، واحسان حداد، ويزن عرب، وسالم عجالين، ومحمود مرضي، ونزار الرشدان، وموسى التعمري، ويزن نعيمات، وعلي علوان، ورجائي عايد.
ويلتقي المنتخب الوطني مع طاجكستان في دور الثمانية فيما ودع العراق البطولة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
29/01/2024 16:48:19

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