المنتخب الوطني يفوز على العراق ويتأهل إلى دور الثمانية بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 29 كانون الثاني (بترا) - تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بعد الفوز اليوم الاثنين، على منتخب العراق بنتيجة3 - 2 في المباراة التي أقيمت على ستاد آل خليفة بالدوحة.
المباراة التي حضرها سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، شهدت تسجيل المنتخب الوطني للهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب يزن النعيمات، قبل أن يرد العراق بهدفين في الشوط الثاني عن طريق اللاعبين سعد ناطق وايمن حسين، ليأتي الرد الأردني قويا بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق يزن عرب، ونزار الرشدان، ليحقق المنتخب الفوز وبالتالي التأهل إلى دور الثمانية.
وشهدت التشكيلة الأساسية للمنتخب مشاركة اللاعبين يزيد أبو ليلى، وعبدالله نصيب، واحسان حداد، ويزن عرب، وسالم عجالين، ومحمود مرضي، ونزار الرشدان، وموسى التعمري، ويزن نعيمات، وعلي علوان، ورجائي عايد.
ويلتقي المنتخب الوطني مع طاجكستان في دور الثمانية فيما ودع العراق البطولة.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
29/01/2024 16:48:19
MENAFN30012024000117011021ID1107784769
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