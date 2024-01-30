الخلايلة: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج(إعادة )

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إعادة مصححة لملاحظة الفقرة الرابعة

عمان 29 كانون الثاني (بترا)-أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي ، وقدرها 17 مليونا و28 ألفا و383 دينارا.

وشهدت أرباح الصندوق للعام الماضي نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.

وأوضح الخلايلة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.

وأكد الخلايلة، ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق ، نظرا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله، إذ بلغ عدد المدخرين خلال العام الماضي 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة، فيما وصلت مبالغ الإدخار إلى 333 مليونا، مقارنة مع 277 مليونا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.

وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2023 في الصحف الرسمية استنادا إلى المادة 18 من نظام الصندوق، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويتيح الصندوق للمواطنين، الإدخار لغايات الحج، مع تحقيق عائد استثماري مجزي، إضافة إلى توفير فرص للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة لاستملاك قطع أراض في مختلف مناطق المملكة.

--(بترا)

وهـ/ف م/ف ق

29/01/2024 16:46:46