الخلايلة: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج(إعادة )

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إعادة مصححة لملاحظة الفقرة الرابعة
عمان 29 كانون الثاني (بترا)-أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي ، وقدرها 17 مليونا و28 ألفا و383 دينارا.
وشهدت أرباح الصندوق للعام الماضي نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.
وأوضح الخلايلة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.
وأكد الخلايلة، ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق ، نظرا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله، إذ بلغ عدد المدخرين خلال العام الماضي 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة، فيما وصلت مبالغ الإدخار إلى 333 مليونا، مقارنة مع 277 مليونا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.
وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2023 في الصحف الرسمية استنادا إلى المادة 18 من نظام الصندوق، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويتيح الصندوق للمواطنين، الإدخار لغايات الحج، مع تحقيق عائد استثماري مجزي، إضافة إلى توفير فرص للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة لاستملاك قطع أراض في مختلف مناطق المملكة.
--(بترا)
وهـ/ف م/ف ق
29/01/2024 16:46:46
MENAFN30012024000117011021ID1107784768
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