ثقافة الطفيلة تطلق عددا من البرامج والأنشطة المتنوعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 29 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة الطفيلة، عددا من البرامج التي ستنفذ خلال العام الحالي، تستهدف تنمية مواهب المبدعين وتطوير قدراتهم في المجال الأدبي والثقافي، وفق مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير .
وقال الدكتور الفقير إنه يمانا من وزارة الثقافة الريادي في الرقي بالحراك الثقافي على مستوى الوطن، أعدت المديرية للعام الحالي خطة تتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن فعالياتها، بمناسبة احتفالات الوطن بعيد الاستقلال، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية للمكان والزمان، بحيث تُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأندية والمنتديات الثقافية، ومدارس المحافظة، إذ تركز الافلام على الجوانب السياحية والثقافية، وسيتم عرضها من خلال الفعاليات الثقافية على مدار العام، وكذلك تم إعداد برنامج سينفذ من خلاله مجموعة من المحاضرات الدينية والتي سيتم اطلاقها في شهر رمضان المبارك.
وفيما يتعلق بالاهتمام بالشباب المثقف والمبدع بشكل عام، بين الدكتور الفقير أنه تم إعداد مجموعة من النشاطات التي يشترك فيها الشباب بصورة مباشرة مع المثقفين لإحداث التأثر والتأثير بعيدا عن التكرار في عقد الندوات والأمسيات وغيرها، حيث تتمثل تلك النشاطات في مخيم ضانا الإبداعي، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة ومجموعة من الأمسيات الشعرية والقصصية والفن التشكيلي والخط العربي وغيرها من الفنون.
واضاف أن الخطة الثقافية للعام الحالي، شملت أيضا برامج تعنى بالمرأة وتتمثل في دورات في الأطباق الشعبية وإشغال الفيسفساء وأخرى متخصصة في الرسم والفنون التشكيلية، في وقت ستشارك فيه ثقافة الطفيلة ببرامج ثقافية رديفة لاحتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية مثل الاحتفال باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني.
كما اشتملت الخطة على أسبوع الوفاء للوطن والذي يشتمل على محاضرات حول قيم الولاء والانتماء للوطن، وكرنفال خاص بالأطفال، وعروض مسرحية، ومعرض للمنتوجات المحلية اليدوية لسيدات الطفيلة.
وحول الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أفردت مديرية ثقافة الطفيلة احتفالات ونشاطات منوعة لهذه الفئة تتضمن عروضا مسرحية وتوزيع مجموعة من الألعاب والهدايا على المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولإيجاد تشاركية بين المحافظات ستشارك المديرية في دعم الحراك الثقافي في المدن الثقافية للعام الحالي فيما تتضمن الخطة كذلك كرنفالا للطفولة لطلبة المدارس، وورشة في الفن التشكيلي والرسم والخط العربي، إضافة إلى استمرار حملة "ثقّف نفسك" التي أطلقتها المديرية.
وبين الفقير أن وزارة الثقافة تعطي للمديريات مساحة كبيرة لتفعيل الحراك الثقافي في المحافظات، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الحركة الثقافية والنشاط الثقافي في المملكة.
--(بترا)
س م/رق
29/01/2024 16:18:57
MENAFN30012024000117011021ID1107784766
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