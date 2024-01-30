ثقافة الطفيلة تطلق عددا من البرامج والأنشطة المتنوعة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 29 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة الطفيلة، عددا من البرامج التي ستنفذ خلال العام الحالي، تستهدف تنمية مواهب المبدعين وتطوير قدراتهم في المجال الأدبي والثقافي، وفق مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير .

وقال الدكتور الفقير إنه يمانا من وزارة الثقافة الريادي في الرقي بالحراك الثقافي على مستوى الوطن، أعدت المديرية للعام الحالي خطة تتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن فعالياتها، بمناسبة احتفالات الوطن بعيد الاستقلال، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية للمكان والزمان، بحيث تُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأندية والمنتديات الثقافية، ومدارس المحافظة، إذ تركز الافلام على الجوانب السياحية والثقافية، وسيتم عرضها من خلال الفعاليات الثقافية على مدار العام، وكذلك تم إعداد برنامج سينفذ من خلاله مجموعة من المحاضرات الدينية والتي سيتم اطلاقها في شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بالاهتمام بالشباب المثقف والمبدع بشكل عام، بين الدكتور الفقير أنه تم إعداد مجموعة من النشاطات التي يشترك فيها الشباب بصورة مباشرة مع المثقفين لإحداث التأثر والتأثير بعيدا عن التكرار في عقد الندوات والأمسيات وغيرها، حيث تتمثل تلك النشاطات في مخيم ضانا الإبداعي، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة ومجموعة من الأمسيات الشعرية والقصصية والفن التشكيلي والخط العربي وغيرها من الفنون.

واضاف أن الخطة الثقافية للعام الحالي، شملت أيضا برامج تعنى بالمرأة وتتمثل في دورات في الأطباق الشعبية وإشغال الفيسفساء وأخرى متخصصة في الرسم والفنون التشكيلية، في وقت ستشارك فيه ثقافة الطفيلة ببرامج ثقافية رديفة لاحتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية مثل الاحتفال باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما اشتملت الخطة على أسبوع الوفاء للوطن والذي يشتمل على محاضرات حول قيم الولاء والانتماء للوطن، وكرنفال خاص بالأطفال، وعروض مسرحية، ومعرض للمنتوجات المحلية اليدوية لسيدات الطفيلة.

وحول الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أفردت مديرية ثقافة الطفيلة احتفالات ونشاطات منوعة لهذه الفئة تتضمن عروضا مسرحية وتوزيع مجموعة من الألعاب والهدايا على المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولإيجاد تشاركية بين المحافظات ستشارك المديرية في دعم الحراك الثقافي في المدن الثقافية للعام الحالي فيما تتضمن الخطة كذلك كرنفالا للطفولة لطلبة المدارس، وورشة في الفن التشكيلي والرسم والخط العربي، إضافة إلى استمرار حملة "ثقّف نفسك" التي أطلقتها المديرية.

وبين الفقير أن وزارة الثقافة تعطي للمديريات مساحة كبيرة لتفعيل الحراك الثقافي في المحافظات، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الحركة الثقافية والنشاط الثقافي في المملكة.

--(بترا)

س م/رق‏

29/01/2024 16:18:57