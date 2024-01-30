صندوق حياة يقدم أكثر من مليون دينار لدعم التعليم العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى الساكت، إن الصندوق تمكن العام الماضي من تقديم دعم يزيد على مليون و247 ألفا و683 دينارا.

وأضاف أن الجمعية تعمل على إشراك طلبتها بدورات متخصصة تهدف إلى تزويدهم بمعارف ومهارات لإدماجهم في سوق العمل بكل حرفية واقتدار، ضمن برنامج تعزيز القدرات.

وأشار إلى أن ساعات تعزيز القدرات بلغت منذ التأسيس لنهاية العام الماضي، 31360 ساعة تدريبية، وأكثر من 68892 ساعة خدمة مجتمعية لطلبة الجمعية في العديد من المؤسسات والمبادرات.

وبين أن الجمعية نفذت مشروعا رياديا لطلبة الجمعية الفاعلين والخريجين بعنوان برنامج "إعداد المؤثرين والقادة المجتمعيين" ضمن خطة تدريبية على مدار عام كامل؛ لرفع كفاءتهم القيادية والمهارية والثقافية ليكونوا قادة في أعمالهم الوظيفية.

وأشاد بإنجازات الجمعية على مدار السنوات السابقة، وبرنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى دعم طلبة المعاهد والدبلومات المهنية، والسعي إلى تمكين الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالثانوية العامة من الحصول على دورات مهنية متخصصة تسهم على نحو مباشر في تأمين فرص عمل مناسبة وكريمة لهم.

وأكد الساكت، أن الجمعية حريصة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، لتوفير الدعم لجميع الطلبة بالمحافظات، من خلال توقيع مجموعة من مذكرات واتفاقيات التعاون بهدف تكاملية دورهم التنموي.

--(بترا)





ع س/ن ح/رق

29/01/2024 15:46:29