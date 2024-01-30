صندوق حياة يقدم أكثر من مليون دينار لدعم التعليم العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى الساكت، إن الصندوق تمكن العام الماضي من تقديم دعم يزيد على مليون و247 ألفا و683 دينارا.
وأضاف أن الجمعية تعمل على إشراك طلبتها بدورات متخصصة تهدف إلى تزويدهم بمعارف ومهارات لإدماجهم في سوق العمل بكل حرفية واقتدار، ضمن برنامج تعزيز القدرات.
وأشار إلى أن ساعات تعزيز القدرات بلغت منذ التأسيس لنهاية العام الماضي، 31360 ساعة تدريبية، وأكثر من 68892 ساعة خدمة مجتمعية لطلبة الجمعية في العديد من المؤسسات والمبادرات.
وبين أن الجمعية نفذت مشروعا رياديا لطلبة الجمعية الفاعلين والخريجين بعنوان برنامج "إعداد المؤثرين والقادة المجتمعيين" ضمن خطة تدريبية على مدار عام كامل؛ لرفع كفاءتهم القيادية والمهارية والثقافية ليكونوا قادة في أعمالهم الوظيفية.
وأشاد بإنجازات الجمعية على مدار السنوات السابقة، وبرنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى دعم طلبة المعاهد والدبلومات المهنية، والسعي إلى تمكين الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالثانوية العامة من الحصول على دورات مهنية متخصصة تسهم على نحو مباشر في تأمين فرص عمل مناسبة وكريمة لهم.
وأكد الساكت، أن الجمعية حريصة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، لتوفير الدعم لجميع الطلبة بالمحافظات، من خلال توقيع مجموعة من مذكرات واتفاقيات التعاون بهدف تكاملية دورهم التنموي.
--(بترا)
ع س/ن ح/رق
29/01/2024 15:46:29
MENAFN30012024000117011021ID1107784764
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