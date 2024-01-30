الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشرع بإنشاء منصّة الحسن للتعلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، إن المجلس شرع بإنشاء "منصّة الحسن للتعلم" التي أعلن عنها خلال زيارة سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس، إلى اتحاد الجامعات العربية الأسبوع الماضي ترافقه سمو الأميرة سمية بنت الحسن وبحضور رؤساء الجامعات الأردنية.

وتهدف المنصة إلى وضع التعلم الذاتي الإلكتروني ضمن أنماط التدريس المتبعة في الجامعات الأردنية، والتعزيز من سويته، ومأسسة عناصره ومكوناته.

وتحمل المنصة اسم الحسن تكريماً وتقديراً لجهود سموه في قطاع التعليم العالي، حيث ستوفر تعليماً ذاتياً مدى الحياة لمن يرغب، وستكون على مستوى عالمي وعربي متجاوزة المحلية، مع تركيزها على اللغة العربية؛ لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، إذ لا تتجاوز نسبته 1 بالمئة بينما محتوى اللغة الإنجليزية يقارب 64 بالمئة وإعطاء العلوم الإنسانية اهتماماً أكبر، كما ستقدم موضوعات جديدة متخصصة ضمن مساقات معتمدة لا تطرح في الجامعات.

وأكد الرفاعي أن فكرة المنصّة، المتوقع لها أن تبدأ بث خدماتها بعد 3 أشهر، انبثقت من رؤى وأفكار سمو الأمير الحسن بن طلال، وهي تطوير لمبادرة "علّم نفسك" التي دعا سموه إلى إنشائها بداية جائحة كورونا في 2020، لتمهد وتؤطر التعليم عن بعد ضمن توجه استراتيجي عام يضع الأردن في مسار رقمنته.

وعن فرادة المنصة، أضاف الرفاعي أنها ستتميز في شكل التقديم ومضمونه وطريقة عرضه، وستستفيد من تجارب منصات عالمية مثل كورسيرا Coursera وإديكس edX ويوديمي Udemy، وبما يتوافق مع المواصفات العالمية QM Rubrix، والاستفادة كذلك من تجارب منصات عربية في التعليم الإكتروني كمنصات، إدراك، ومهارة، ورواق، ومهاراتي، وندرس، ونفهم، ومن النظام الذي طورته جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وأفاد الرفاعي بأن المجلس سيستحدث جائزة لأفضل جامعة مشاركة في أعمال المنصة، وأخرى لأفضل مدرس كحوافز تشجيعية، مبيناً أن المنصة ستتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمة الإسكوا واليونسكو وغيرها من المنظمات المعنية بالتعليم، وتقيم شراكات مع المؤسسات التعليمية والجامعات المحلية والدولية، وتستعين بخبراء وأساتذة ذوي كفاءة عالية لتسجيل مساقات ذات جودة عالية تركز على المتطلبات الجامعية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الطلبة.

--(بترا)

م ه/ن ح/رق

29/01/2024 15:15:23