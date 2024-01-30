لجنة المرأة في الأعيان تلتقي بعضوات بالمجالس البلدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- التقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الإثنين، عددا من عضوات المجالس البلدية الكبرى في المملكة، وذلك لبحث سبل تطوير عمل المرأة وتمكينها في القطاع العام.

وقالت العين العرموطي، إن اللقاء جاء للاطلاع على واقع عمل المرأة ودورها في المجالس البلدية، والاستماع إلى التحديات والمطالب، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على رفع مجمل التحديات عبر رئاسة مجلس الأعيان إلى السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أهمية تقييم دور المرأة ومساهمتها في المجلس البلدي، وقدرتها على فرض رؤيتها التنموية في المجلس، ومدى تغير الثقافة المجتمعية لترشح المرأة في المجالس البلدية.

ونوهت العرموطي إلى بحث المعيقات التي تواجه المرأة وتلمسها في المجتمع لوصولها للعمل العام والاستمرار فيه، وإمكانية مساهمة المجالس الأخرى من مجالس المحافظات والبرلمان لدعم السيدات في المجالس البلدية.

وأكدت أن التطور التشريعي لكافة القوانين وأبرزها الإدارة المحلية، والأحزاب والانتخاب، أعطى رفع نسبة تمثيل المرأة في مختلف القطاعات، مما يجعلها تخطو خطوات ثابتة ومتقدمة نحو العمل العام.

وتحدثت العضوات حول عدة تحديات، وعلى رأسها الحاجة إلى الاستقلال المالي والإداري، وتوسيع مدى صلاحيات المجالس لإنجاز المشاريع، إضافة إلى أهمية تسليط الإعلام الضوء على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية لدور المرأة في المجتمع.

وأكدن أن التعديلات الدستورية الأخيرة، أنصفت المرأة وأصبح لها مكانتها وحضورها ومساهمتها في الإنجاز والعمل على الأصعدة كافة، ما يعزز وجودها في المناصب القيادية.

من جهتهم، قال الأعيان، ناصر جودة، وميسون العتوم، ومحاسن الجاغوب، وعبلة عماوي، إن المملكة خطت خطوات عظيمة في تغيير ثفافة المجتمع للمرأة، وأن مجالس المحافظات والبلديات أصبحت ركيزة لأي تحديث سياسي.

وأكدوا أنه بعد تمكين المرأة تشريعيا، يأتي دورها في تطوير مهاراتها لتصبح قيادية، وسعيها بأن تكون مميزة، وأصبح على عاتقها الإنجاز والتقدم واثبات نفسها في المجتمع، لتصبح صاحبة الإنجاز والبناء في كافة الميادين الحياة.

ولفتوا إلى أن طرح المشكلة وحلها، تأتي بالمنظور العلمي وبطرق علمية أساسية لصناعة التغيير، وصناعة التنمية والتحديث وصولا إلى مفهوم المواطنة التي تعني قبول الآخر في المجتمع بجميع اختلافاته.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

29/01/2024 15:10:43